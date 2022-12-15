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«Известия»: ТЦ начали подавать иски к H&M из-за неуплаты аренды в 1 млрд рублей

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Торговые центры начали массово подавать иски к шведскому ритейлеру одежды H&M из-за неуплаты аренды в размере 1 млрд руб., сообщили «Известия» со ссылкой на члена президиума Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрия Москаленко.

Уточняется, что всего было заведено 15 уголовных дел, по одному из которых суд уже арестовал 215 млн руб. на счету сети. Однако это не является гарантом того, что торговые центры смогут получить свои средства. По словам руководителя направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежды Цветковой, основной риск связан с тем, что российское юрлицо H&M может объявить себя банкротом.

Как отметил создатель универмагов российских дизайнеров Slava и «Йармарка» юрист Александр Перемятов, H&M прекратил платить аренду в срок и в полном объеме после начала распродажи товаров. До этого же компания выплачивала средства в полном объеме.

По словам генерального директора компании «Этерна» Дмитрия Томилина, во время распродаж у H&M значительно выросли обороты, что позволило направить деньги сотрудникам, которые были уволены без выходного пособия. Он уточнил, что решение этого вопроса для компании было первоочередным, после этого компания гасила другие долги.

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H&M остановил работу 185 российских магазинов в марте этого года. Но в августе он открыл большую часть из них для проведения распродаж перед окончательным уходом как из России, так и из Белоруссии. H&M прогнозировал, что уход из России, шестого по выручке крупнейшего рынка для компании, обойдется ему в $200 млн и будет означать увольнение 6000 сотрудников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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