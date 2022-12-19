«Коммерсантъ»: магазины L’Occitane в России могут снова переименовать
Магазины французского парфюмерно-косметического бренда L’Occitane могут открыться под новым названием SoBeautiful, выяснил «Коммерсантъ».
15 апреля магазины L’Occitane закрылись, но уже в конце мая возобновили свою работу под вывеской «Л’Окситан». В начале декабря российский менеджмент, выкупивший местный бизнес компании, подал заявки на регистрацию товарных знаков SoBeautiful и «СоуБьютифул». Это же название можно встретить и на сайте российского интернет-магазина ритейлера, а также в доменах электронных адресов сотрудников, отмечает газета.
По информации источника издания на рынке ритейла, регистрация нового товарного знака, не имеющего прямой ассоциации с L’Occitane, связана с недовольством головной компании брендингом на кириллице. Опрошенные газетой эксперты ожидают потери компанией части клиентов, как отметила глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько, при вынужденном ребрендинге бизнес обычно теряет до 15% покупателей.
Как ранее писали «Ведомости», новыми владельцами российского бизнеса L’Occitane стали генеральный директор Ростислав Коваленко с долей в уставном капитале 31%, а также директор по развитию новых брендов Ольга Сабирова, директор по логистике Алексей Шумов и финансовый директор Наталья Милехина с долями 23%.
Все доли находятся под обременением, где залогодержателем является прошлый собственник – компания L’Occitane International S.A., зарегистрированная в Люксембурге. Стоимость российского бизнеса L’Occitane на начало 2022 г. оценивалась не менее чем в 6 млрд руб. Всего у L’Occitane в России было 112 точек и интернет-магазин.