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«Коммерсантъ»: магазины L’Occitane в России могут снова переименовать

Ведомости

Магазины французского парфюмерно-косметического бренда L’Occitane могут открыться под новым названием SoBeautiful, выяснил «Коммерсантъ».

15 апреля магазины L’Occitane закрылись, но уже в конце мая возобновили свою работу под вывеской «Л’Окситан». В начале декабря российский менеджмент, выкупивший местный бизнес компании, подал заявки на регистрацию товарных знаков SoBeautiful и «СоуБьютифул». Это же название можно встретить и на сайте российского интернет-магазина ритейлера, а также в доменах электронных адресов сотрудников, отмечает газета.

По информации источника издания на рынке ритейла, регистрация нового товарного знака, не имеющего прямой ассоциации с L’Occitane, связана с недовольством головной компании брендингом на кириллице. Опрошенные газетой эксперты ожидают потери компанией части клиентов, как отметила глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько, при вынужденном ребрендинге бизнес обычно теряет до 15% покупателей.

Как ранее писали «Ведомости», новыми владельцами российского бизнеса L’Occitane стали генеральный директор Ростислав Коваленко с долей в уставном капитале 31%, а также директор по развитию новых брендов Ольга Сабирова, директор по логистике Алексей Шумов и финансовый директор Наталья Милехина с долями 23%.

Все доли находятся под обременением, где залогодержателем является прошлый собственник – компания L’Occitane International S.A., зарегистрированная в Люксембурге. Стоимость российского бизнеса L’Occitane на начало 2022 г. оценивалась не менее чем в 6 млрд руб. Всего у L’Occitane в России было 112 точек и интернет-магазин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных