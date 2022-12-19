«Коммерсантъ»: магазины L’Occitane в России могут снова переименовать

15 апреля магазины L’Occitane закрылись, но уже в конце мая возобновили свою работу под вывеской «Л’Окситан». В начале декабря российский менеджмент, выкупивший местный бизнес компании, подал заявки на регистрацию товарных знаков SoBeautiful и «СоуБьютифул». Это же название можно встретить и на сайте российского интернет-магазина ритейлера, а также в доменах электронных адресов сотрудников, отмечает газета.