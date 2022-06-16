Российский бизнес L’Occitane выкупил топ-менеджмент

При неисполнении обязательств L’Occitane International S.A. сможет получить денежное возмещение через продажу долей третьим лицам, уточняет Галанцев. Структура сделки может и не предполагать значимых финансовых выплат, при этом схема обременения гарантирует, что менеджеры не перепродадут долю, говорит Бурмистров. Сроки платежей могут сдвигаться сколько угодно, если покупатель не собирается платить, а продавец и не ждет от него этого, объяснил Федюкин. При этом в любой момент одна из сторон может расторгнуть договор, а это значит, что продавец вернет себе полный контроль над активом, уточнил он. Конкретные права залогодержателя, например право принимать решения на общем собрании участников, зависят от содержания договора залога, сказал партнер коллегии адвокатов «Делькредере» Максим Степанчук. Запрос в «Л’Окситан» остался без оперативного ответа.