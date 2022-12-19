Кабмин может выделить 50 млрд рублей на поддержку индустрии видеоигр
Правительство разрабатывает системные меры поддержки российской видеоигровой индустрии до 2030 г. Речь идет о создании разработчика и издателя игр, подконтрольного государству, на которого могут выделить до $50 млрд руб. Об этом узнал «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы к совещанию по мерам поддержки российской видеоигровой индустрии, которое прошло 15 декабря в аппарате замглавы Минцифры Максима Паршина.
Как следует из документов, власти хотят создать центр координации отрасли в лице АНО «Цифровая экономика» (будет отвечать за разработку нормативных актов и отраслевых стратегий), центр компетенций в лице университета «Иннополис» (разработка программы для подготовки специалистов и проведение исследований).
Кроме того, новая структура «Росгейм» возьмет на себя роль центра стратегического развития индустрии. По данным издания, ее учредят несколько участников рынка. «Росгейм» будет отвечать за «стабилизацию отрасли, разработку и издание игр».
«Коммерсантъ» пишет о трех сценариях выделения средств на развитие «Росгейма». «Стабилизационный сценарий» подразумевает восстановление индустрии и выход России в топ-20 стран — разработчиков видеоигр. Такой подход потребует выделения $7 млрд до 2030 г.
Следующий «амбициозный сценарий» предполагает «отраслевой прорыв» (его суть не раскрывается) и требует $20 млрд. «Лидерский сценарий», согласно документам, потребует $50 млрд. Отмечается, что в случае его реализации российские игровые студии к 2030 г. будут конкурировать с мировыми лидерами рынка.
В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который также участвует в обсуждении мер поддержки, сообщили, что Минцифры должно «проработать эти вопросы до 20 февраля». В ведомстве также отметили, что «возможно как выделение поддержки игровой индустрии в отдельный федеральный проект, так и включение направления в существующие проекты и иные форматы». Варианты и источники финансирования обсуждаются, уточнили в Минцифры.
По данным «Коммерсанта», предполагается, что к 2030 г. российские студии выпустят 25 AAA-игр (высококачественные проекты с бюджетом от 6,5 млрд руб. на каждый) и 40 AA-игр (проекты с бюджетом до 1,6 млрд руб.). Кроме того, планируется разработать две новые игровые консоли. Число сотрудников, занятых в индустрии, составит 40 000 человек.
В середине декабря Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры к 10 февраля 2023 г. подготовить федеральный проект для поддержки российских разработчиков видеоигр. Речь в том числе идет о развитии отечественной индустрии, экспортного потенциала, а также поддержке стартапов.
На фоне начала спецоперации на Украине с проблемами в том числе столкнулся российский рынок игр. Так, Steam и PlayStation ограничили покупку лицензионных игр для пользователей из РФ. О том, что российские власти готовят концепцию поддержки игровой индустрии, «Коммерсантъ» писал еще в июне 2022 г. В качестве одной из мер обсуждалась заморозка комиссии от продажи игр в российских магазинах приложений.