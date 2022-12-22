«Известия»: в России предложили запретить иностранных агрегаторов грузоперевозок

«На примере теракта на Крымском мосту мы уже обращали внимание на проблему агрегаторов грузоперевозок и риски для жизни и здоровья граждан, а также для критической инфраструктуры, которые несет их бесконтрольная деятельность. В этом контексте особого внимания заслуживает присутствие на российском рынке иностранных агрегаторов, предоставляющих услуги отечественным компаниям, работающим в том числе на нужды оборонного комплекса», – говорится в обращении.