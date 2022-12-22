«Известия»: в России предложили запретить иностранных агрегаторов грузоперевозок
«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) предложила запретить в России деятельность агрегаторов грузоперевозок с иностранным участием, поскольку те владеют конфиденциальной информацией о движении грузов, связанных с ОПК. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на обращение организации в Генпрокуратуру, Минцифры и ФСБ.
«На примере теракта на Крымском мосту мы уже обращали внимание на проблему агрегаторов грузоперевозок и риски для жизни и здоровья граждан, а также для критической инфраструктуры, которые несет их бесконтрольная деятельность. В этом контексте особого внимания заслуживает присутствие на российском рынке иностранных агрегаторов, предоставляющих услуги отечественным компаниям, работающим в том числе на нужды оборонного комплекса», – говорится в обращении.
В частности, ОПИ обратила внимание на цифровую логистическую платформу, предлагаемую немецкой IT-компанией Transporeon российским клиентам, среди которых есть крупнейшие отечественные компании из различных системообразующих отраслей. При этом работа данного сервиса связана с многочисленными нарушениями, утверждают авторы инициативы.
Западные спецслужбы и другие заинтересованные лица, считают в ОПИ, могут получать через эту компанию информацию не только о состоянии различных отраслей экономики РФ, но и мероприятий по обеспечению обороноспособности страны. Глава ОПИ Олег Павлов в комментарии изданию отметил, что иностранные агрегаторы занимают треть российского рынка, при этом какой-либо ответственности за нарушения хранения персональных данных они не несут.
Ранее 21 декабря Госдума приняла в третьем чтении закон, регулирующий сервисы онлайн-объявлений (классифайды), которые в сутки посещает более 100 000 пользователей. Согласно закону, теперь основным владельцем классифайдов может выступать только российское юридическое лицо или гражданин РФ. При этом у него не должно быть гражданства другой страны.