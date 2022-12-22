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«Известия»: в России предложили запретить иностранных агрегаторов грузоперевозок

Ведомости

«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) предложила запретить в России деятельность агрегаторов грузоперевозок с иностранным участием, поскольку те владеют конфиденциальной информацией о движении грузов, связанных с ОПК. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на обращение организации в Генпрокуратуру, Минцифры и ФСБ.

«На примере теракта на Крымском мосту мы уже обращали внимание на проблему агрегаторов грузоперевозок и риски для жизни и здоровья граждан, а также для критической инфраструктуры, которые несет их бесконтрольная деятельность. В этом контексте особого внимания заслуживает присутствие на российском рынке иностранных агрегаторов, предоставляющих услуги отечественным компаниям, работающим в том числе на нужды оборонного комплекса», – говорится в обращении.

В частности, ОПИ обратила внимание на цифровую логистическую платформу, предлагаемую немецкой IT-компанией Transporeon российским клиентам, среди которых есть крупнейшие отечественные компании из различных системообразующих отраслей. При этом работа данного сервиса связана с многочисленными нарушениями, утверждают авторы инициативы.

Западные спецслужбы и другие заинтересованные лица, считают в ОПИ, могут получать через эту компанию информацию не только о состоянии различных отраслей экономики РФ, но и мероприятий по обеспечению обороноспособности страны. Глава ОПИ Олег Павлов в комментарии изданию отметил, что иностранные агрегаторы занимают треть российского рынка, при этом какой-либо ответственности за нарушения хранения персональных данных они не несут.

Ранее 21 декабря Госдума приняла в третьем чтении закон, регулирующий сервисы онлайн-объявлений (классифайды), которые в сутки посещает более 100 000 пользователей. Согласно закону, теперь основным владельцем классифайдов может выступать только российское юридическое лицо или гражданин РФ. При этом у него не должно быть гражданства другой страны.

Ранее по теме: В Госдуме предложили запретить агрегаторы такси с иностранными владельцами
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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