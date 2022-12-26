ФАС одобрила покупку владельцем «Вкусно — и точка» логистического партнера McDonald’s
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство компании «Логистика и точка», принадлежащей бизнесмену Александру Говору, владеющему сетью фастфуда «Вкусно — и точка», о приобретении российского бизнеса группы Havi Logistics, специализирующейся на логистике продуктов питания.
«В результате сделки "Логистика и точка" получит в собственность активы бывшего партнера McDonald’s в сегменте логистики, упаковки, переработки отходов, планирования и управления поставками», – говорится в сообщении ведомства.
В ФАС добавили, что сделка позволит оптимизировать работу более 700 ресторанов сети «Вкусно и точка» и не ограничит конкуренцию на каких-либо рынках.
О том, что Александр Говор покупает российские активы Havi, стало известно в середине ноября. Во «Вкусно — и точка» тогда пояснили, что сделка включает 14 распределительных центров логистической компании на территории России, а все сотрудники и менеджмент компании сохранят рабочие места.
Havi Logistics была основана Тедом Перлманом и Бобом Роком в 1976 г. С того же времени корпорация сотрудничает с McDonald’s. В настоящее время компания предоставляет свои услуги в 45 странах. В России Havi Logistics представляло основанное в 2003 г. ООО «Рулог». Помимо «Макдоналдса» компания также сотрудничала с покинувшей Россию IKEA и компаниями энергетического и нефтегазового сектора — British Petroleum (BP), Equinor (бывшая Statoil), OMV.
«Макдоналдс» с 14 марта закрыл рестораны в России, а 16 мая компания объявила об уходе с российского рынка. В середине мая сеть заведений быстрого питания объявила о продаже 718 ресторанов в России местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет.