В Госдуме готовят законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

9 декабря с предложением запретить продажу энергетиков подросткам выступил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. После этого вице-премьер Татьяна Голикова предложила Минздраву рассмотреть предложение РПЦ. По ее словам, федеральные органы, «которые в этом задействованы», в том числе Минздрав и Минпромторг, должны «высказать свое суждение и четкую позицию» относительно этой инициативы. «Я уже предвосхищаю разногласие между ними», – подчеркнула тогда вице-премьер.