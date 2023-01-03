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В Госдуме готовят законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

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Депутаты Госдумы вместе с правительством работают над законопроектом о запрете продажи энергетиков и тонизирующих напитков несовершеннолетним. Об этом рассказал один из авторов инициативы, депутат Султан Хамзаев в комментарии «РИА Новости».

«Вместе с коллегами из правительства России мы приступили к проработке запрета на продажу энергетиков несовершеннолетним. Главная цель нашего законопроекта: не допускается продажа несовершеннолетним (лицам, не достигшим 18 лет) безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетических напитков», – сообщил он.

По оценке депутата, в законе также должна быть прописана ответственность для продавцов и предпринимателей за продажу таких напитков несовершеннолетним.

Ранее по теме: Запрет на продажу безалкогольных энергетиков подросткам: что говорят об инициативе РПЦ

9 декабря с предложением запретить продажу энергетиков подросткам выступил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. После этого вице-премьер Татьяна Голикова предложила Минздраву рассмотреть предложение РПЦ. По ее словам, федеральные органы, «которые в этом задействованы», в том числе Минздрав и Минпромторг, должны «высказать свое суждение и четкую позицию» относительно этой инициативы. «Я уже предвосхищаю разногласие между ними», – подчеркнула тогда вице-премьер.

В настоящее время запрет на продажу безалкогольных энергетических напитков лицам до 18 лет действует на региональном уровне более чем в 20 субъектах России. Среди них Амурская, Белгородская, Вологодская, Ивановская, Костромская, Курская, Ленинградская, Московская области и др. 2 ноября запрет продажи энергетиков и зажигалок детям, не достигшим 18 лет, ввели в Татарстане.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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