Запрет на продажу безалкогольных энергетиков подросткам: что говорят об инициативе РПЦ

Запрет на продажу безалкогольных энергетиков подросткам: что говорят об инициативе РПЦТакая мера уже поддержана более чем в 20 отдельных субъектах Российской Федерации
Вице-премьер Татьяна Голикова предложила Минздраву рассмотреть инициативу РПЦ по запрету продажи безалкогольных энергетических напитков несовершеннолетним, а также рекламы таких продуктов. «Предложения РПЦ есть, они могут быть отработаны», – сказала она. По ее словам, федеральные органы, «которые в этом задействованы», в том числе Минздрав и Минпромторг, должны «высказать свое суждение и четкую позицию» относительно этой инициативы. «Я уже предвосхищаю разногласие между ними», – подчеркнула вице-премьер.
Предложение РПЦ прозвучало 9 декабря на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, с ним выступил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. «Мы считаем, что в настоящий момент имеющегося государственного регулирования распространения энергетических напитков недостаточно. Массовая доступность этих веществ формирует представление о них как о безобидном явлении, не обладающем негативным эффектом, влияющим на состояние здоровья. Это не так», – заявил он.
Лукьянов пояснил, что подростки смешивают энергетические напитки с алкоголем с целью достичь «пролонгированного состояния [опьянения]». По его словам, в дальнейшем это приводит к употреблению других психоактивных веществ. При этом Лукьянов сослался на наличие региональных запретов на продажу энергетиков гражданам до 18 лет.
Представитель РПЦ также предложил поручить Минюсту усилить меры административной и уголовной ответственности за пропаганду употребления наркотиков, алкоголя и др. Помимо этого он предложил установить порядок досудебного закрытия ресурсов, которые содержат подобную информацию.
В настоящее время запрет на продажу безалкогольных энергетических напитков лицам до 18 лет действует на региональном уровне более чем в 20 субъектах России. Среди них Амурская, Белгородская, Вологодская, Ивановская, Костромская, Курская, Ленинградская, Московская области и др. 2 ноября запрет продажи энергетиков и зажигалок детям, не достигшим 18 лет, ввели в Татарстане. Нарушение этих правил влечет за собой наложение административного штрафа. Гражданам грозит штраф в размере от 3000 до 5000 руб., должностным лицам – от 30 000 до 50 000 руб., юридическим лицам – от 100 000 до 150 000 руб.
Важно разобраться в деталях предложения РПЦ, сообщил «Ведомостям» депутат Госдумы Геннадий Скляр («Единая Россия»). «Конечно, для подростков мы ограничиваем и сигареты, и алкоголь. Моя позиция по поводу запрета употребления энергетиков пока сдержанная, инициатив запретительных много, надо смотреть конкретно, что это за продукт, почему хотим запретить, какое влияние он оказывает», – подчеркнул он. Скляру хотелось бы «сначала рассмотреть все аспекты»: «Со всем, что касается экономики, – надо действовать очень аккуратно».
Прежде чем давать оценку инициативе, необходимо посоветоваться с медиками, считает депутат Госдумы Елена Драпеко («Справедливая Россия»). «Если действительно есть негативное влияние на детское здоровье, я думаю, с патриархией совместно выступит медицинское сообщество», – сказала она «Ведомостям». В этом случае, по словам депутата, парламентарии могут и поддержать предложение. Запрет рекламы энергетиков, по мнению Драпеко, также будет иметь смысл в случае, если будет обосновано негативное влияние этих напитков на организм. «Реклама формирует моду и модель поведения, что особенно важно, когда мы говорим о подростках», – отметила она.
«Заниматься надо воспитанием, не запретами, чтобы молодое поколение знало, что это вредно, – заявил депутат Госдумы Николай Харитонов (КПРФ). – Молодежь всегда в поиске чего-то нового, неординарного, но я не думаю, что [молодые люди] прямо сонные ходят, может только от смартфонов, планшетов, телевизоров... А так вот взять и запретить энергетические напитки... Ну запретим один напиток, будет другой. Не всегда бывает запрет полезен». По мнению Харитонова, молодежи надо взамен предложить что-то «хорошее и светлое». Полезнее было бы обратить внимание на качество продовольствия и питания в целом, заключил он.
Запрет на производство и реализацию слабоалкогольных энергетических напитков ранее уже вступил в силу в России 1 января 2018 г. К слабоалкогольным энергетическим напиткам причислили алкогольную продукцию с тонизирующими веществами в составе и содержанием спирта менее 15%. В Москве и Московской области продажа слабоалкогольных энергетиков была запрещена с середины 2015 г.