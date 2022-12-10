Запрет на продажу безалкогольных энергетиков подросткам: что говорят об инициативе РПЦ

«Заниматься надо воспитанием, не запретами, чтобы молодое поколение знало, что это вредно, – заявил депутат Госдумы Николай Харитонов (КПРФ). – Молодежь всегда в поиске чего-то нового, неординарного, но я не думаю, что [молодые люди] прямо сонные ходят, может только от смартфонов, планшетов, телевизоров... А так вот взять и запретить энергетические напитки... Ну запретим один напиток, будет другой. Не всегда бывает запрет полезен». По мнению Харитонова, молодежи надо взамен предложить что-то «хорошее и светлое». Полезнее было бы обратить внимание на качество продовольствия и питания в целом, заключил он.