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Группа «Благо» может купить активы «Юга Сибири»

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Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайства входящих в группу «Благо» компаний «Благо-Барнаул» и «Благо-Бийск» о получении основных производственных средств ООО «Юг Сибири», следует из сообщения антимонопольного регулятора.

Холдинг «Юг Сибири» считался одним из крупнейших производителей растительного масла в России. Ему принадлежат маслоэкстракционные заводы в Алтайском крае и Омской области общей мощностью по переработке в 1450 т в сутки. Головная структура «Юга Сибири» еще в 2019 г. была признана банкротом. Летом прошлого года, как сообщала газета «Коммерсантъ», кредиторы холдинга приняли решение о продаже его активов на открытых торгах. По сведениям издания, интерес к их приобретению проявляли ГК «Благо», «Русагро», «Эфко» и «Содружество».

ГК «Благо» была создана в 1993 г. Сейчас, как сказано на ее сайте, она производит 1600 т рафинированного масла в сутки. Компании принадлежат семь заводов, которые расположены в Ростове-на-Дону, Армавире, Омске, Барнауле и других городах. Продукция холдинга выпускается под брендами «Благо», Almador, Freya, «Дары Кубани».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных