Группа «Благо» может купить активы «Юга Сибири»

Холдинг «Юг Сибири» считался одним из крупнейших производителей растительного масла в России. Ему принадлежат маслоэкстракционные заводы в Алтайском крае и Омской области общей мощностью по переработке в 1450 т в сутки. Головная структура «Юга Сибири» еще в 2019 г. была признана банкротом. Летом прошлого года, как сообщала газета «Коммерсантъ», кредиторы холдинга приняли решение о продаже его активов на открытых торгах. По сведениям издания, интерес к их приобретению проявляли ГК «Благо», «Русагро», «Эфко» и «Содружество».