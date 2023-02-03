РБК: производители начали скрывать уменьшение молока в пакете надписью «1 кг»
Из-за более высокой плотности 1 кг молока занимает около 970 мл, а производители, вероятно, хотят замаскировать шринкфляцию (снижение объема или веса товара в упаковке), считают аналитики. Авторы исследования сравнили продажи одинакового набора магазинов в январе—декабре 2022 г. и за аналогичный период 2021 г., выявив тренд по маркировке веса жидкой молочной продукции при анализе чеков и открытых источников.
При этом конкретные цифры по объемам в исследовании не приводятся. С маркировкой веса стали продаваться, в частности, товары брендов «Домик в деревне», «Бежин луг», Viola. Производители указывают на упаковках «1кг», «1000 г» и их объем в мл, однако в некоторых случаях указывается только вес.
Как отметил гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов, массового перехода к подобной практике на рынке сейчас не наблюдается. По его оценке, она связана с желанием производителей избежать подорожания своей продукции в кризис, сделав уменьшение объема товара менее заметным.
«Объем чуть меньше, но ассоциации у потребителя связаны с цифрой «1» — он может видеть ее, а что за ней, уже не замечает. Может быть, кто-то рассчитывает на это», – пояснил он.
Маскировка снижения объема молочной продукции в упаковке происходит на фоне увеличения средней цены на сырое молоко у сельхозпроизводителей на 20% в 2022 г. по сравнению с 2021 г. Причем на стоимости сказывается увеличение себестоимости его производства в последние несколько лет. В 2020-2021 г. рост составил 16-20% на фоне пандемии.
Как писали ранее «Ведомости», Национальный союз производителей молока вместе с Национальной товарной биржей (НТБ) прорабатывают вопрос торговли сырым молоком на бирже. Оборот биржевой торговли сырым молоком даже на уровне 1000 т в день сформирует на рынке индикативную цену, что позволит снизить волатильность, заявил на съезде президент крупнейшего производителя сырого молока России ГК «Эконива» Штефан Дюрр. С января по октябрь 2022 г. стоимость этого товара варьировалась в диапазоне от 33 до 36,5 руб. за 1 кг, свидетельствуют данные Союзмолока. Дюрр говорит, что на индикативную цену будут ориентироваться другие производители независимо от того, где планируют продавать свою продукцию – на бирже или через прямые договоры с переработчиками.