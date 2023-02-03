РБК: производители начали скрывать уменьшение молока в пакете надписью «1 кг»

Как писали ранее «Ведомости», Национальный союз производителей молока вместе с Национальной товарной биржей (НТБ) прорабатывают вопрос торговли сырым молоком на бирже. Оборот биржевой торговли сырым молоком даже на уровне 1000 т в день сформирует на рынке индикативную цену, что позволит снизить волатильность, заявил на съезде президент крупнейшего производителя сырого молока России ГК «Эконива» Штефан Дюрр. С января по октябрь 2022 г. стоимость этого товара варьировалась в диапазоне от 33 до 36,5 руб. за 1 кг, свидетельствуют данные Союзмолока. Дюрр говорит, что на индикативную цену будут ориентироваться другие производители независимо от того, где планируют продавать свою продукцию – на бирже или через прямые договоры с переработчиками.