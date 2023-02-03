Британский бренд Paul Smith объявил о прекращении работы в России

В конце января Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) сообщила, что конфликт на Украине и последовавшие за ним санкции не оказали существенного влияния на LVMH, однако холдинг потерял 210 млн евро из-за продажи сети магазинов косметики Sephora в России. В то же время в LVMH сообщили, что в 2022 г. выручка компании стала рекордной и составила 79 млрд евро, что на 23% превышает показатели 2021 г. Чистая прибыль составила 14 млрд евро.