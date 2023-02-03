Британский бренд Paul Smith объявил о прекращении работы в России
Британский бренд люксовой одежды Paul Smith заявил о прекращении работы в России, выразив сожаление, что не сделал этого раньше, передают Financial Times и Daily Mail.
Ритейлер подчеркнул, что не торгует напрямую с Россией, последние 20 лет бренд сотрудничал с партнером по франчайзингу (им является Bosco di Ciliegi. – «Ведомости»), который управлял бутиками в РФ. Теперь бренд прекратил все поставки дистрибутору, потребовав также закрыть все магазины.
Как отмечает FT, многие люксовые бренды, такие как Louis Vuitton, Chanel и Burberry, закрыли бутики и расторгли франчайзинговые соглашения с российскими партнерами еще в марте 2022 г., опасаясь репутационных издержек при продолжении работы в стране.
Paul Smith стал одним из немногих брендов, продолживших работу в России, причем в прошлые выходные Daily Mail опубликовала статью о том, что в бутике в московском ГУМе продается множество вещей из последней коллекции. После этого даже стартовала общественная кампания по лишению 76-летнего основателя модного дома Пола Смита рыцарского титула, а некоторые политики выразили обеспокоенность тем, что бренд продолжает работать в России.
Ранее Paul Smith Group сообщила об убытках до налогообложения в размере 7 млн фунтов при годовой выручке 197 млн фунтов за последний финансовый год, закончившийся 30 июня 2022 г., передает FT.
В конце января Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) сообщила, что конфликт на Украине и последовавшие за ним санкции не оказали существенного влияния на LVMH, однако холдинг потерял 210 млн евро из-за продажи сети магазинов косметики Sephora в России. В то же время в LVMH сообщили, что в 2022 г. выручка компании стала рекордной и составила 79 млрд евро, что на 23% превышает показатели 2021 г. Чистая прибыль составила 14 млрд евро.