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Бизнес

Британский бренд Paul Smith объявил о прекращении работы в России

Ведомости

Британский бренд люксовой одежды Paul Smith заявил о прекращении работы в России, выразив сожаление, что не сделал этого раньше, передают Financial Times и Daily Mail.

Ритейлер подчеркнул, что не торгует напрямую с Россией, последние 20 лет бренд сотрудничал с партнером по франчайзингу (им является Bosco di Ciliegi. – «Ведомости»), который управлял бутиками в РФ. Теперь бренд прекратил все поставки дистрибутору, потребовав также закрыть все магазины.

Как отмечает FT, многие люксовые бренды, такие как Louis Vuitton, Chanel и Burberry, закрыли бутики и расторгли франчайзинговые соглашения с российскими партнерами еще в марте 2022 г., опасаясь репутационных издержек при продолжении работы в стране.

Paul Smith стал одним из немногих брендов, продолживших работу в России, причем в прошлые выходные Daily Mail опубликовала статью о том, что в бутике в московском ГУМе продается множество вещей из последней коллекции. После этого даже стартовала общественная кампания по лишению 76-летнего основателя модного дома Пола Смита рыцарского титула, а некоторые политики выразили обеспокоенность тем, что бренд продолжает работать в России.

Ранее Paul Smith Group сообщила об убытках до налогообложения в размере 7 млн фунтов при годовой выручке 197 млн фунтов за последний финансовый год, закончившийся 30 июня 2022 г., передает FT.

В конце января Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) сообщила, что конфликт на Украине и последовавшие за ним санкции не оказали существенного влияния на LVMH, однако холдинг потерял 210 млн евро из-за продажи сети магазинов косметики Sephora в России. В то же время в LVMH сообщили, что в 2022 г. выручка компании стала рекордной и составила 79 млрд евро, что на 23% превышает показатели 2021 г. Чистая прибыль составила 14 млрд евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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