«Яндекс» откроет офис в Стамбуле для развития сервисов на местном рынке
«Мы давно развиваем бизнес в Турции. Например, местным пользователям уже доступны картографические и логистические сервисы. Этот офис будет ориентирован на команды, которым нужно находиться в стране для развития сервисов на местном рынке», — сказано в сообщении.
Ранее сегодня ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что компания планирует запустить в Турции хаб, который будет включать офис и коворкинг. Предполагалось, что сотрудники будут переведены туда в течение трех месяцев.
Согласно информации на сайте компании, офисы «Яндекса» представлены в 20 городах России и 8 странах мира, в том числе в Армении, Казахстане, Узбекистане, Белоруссии, Сербии, Нидерландах и Израиле.