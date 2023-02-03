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«Яндекс» откроет офис в Стамбуле для развития сервисов на местном рынке

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С 1 марта в Турции откроется офис «Яндекса», необходимый для развития собственных сервисов на местном рынке. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает РБК

«Мы давно развиваем бизнес в Турции. Например, местным пользователям уже доступны картографические и логистические сервисы. Этот офис будет ориентирован на команды, которым нужно находиться в стране для развития сервисов на местном рынке», — сказано в сообщении. 

Ранее сегодня ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что компания планирует запустить в Турции хаб, который будет включать офис и коворкинг. Предполагалось, что сотрудники будут переведены туда в течение трех месяцев. 

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Согласно информации на сайте компании, офисы «Яндекса» представлены в 20 городах России и 8 странах мира, в том числе в Армении, Казахстане, Узбекистане, Белоруссии, Сербии, Нидерландах и Израиле. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных