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«Коммерсант»: уголовное дело бывшего вице-президента ПИК Лефеля прекращено

Ведомости

Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями бывшего вице-президента по региональному развитию ГК ПИК Александра Лефеля было прекращено в связи с примирением сторон, сообщил «Коммерсант».

Вторым фигурантом уголовного дела является бывший руководитель одного из подразделений ГК ПИК Николай Васильев. По данным издания, примирения сторон удалось достичь после того, как следствие получило результаты двух строительно-технических и двух бухгалтерских судебных экспертиз, из-за которых сумма вменяемого бывшим топ-менеджерам ущерба в размере 140 млн руб. была снижена. Оба фигуранта согласились возместить ее ГК ПИК, но конечную сумму не озвучили ни пострадавшая сторона, ни представители защиты. Уголовное дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Лефеля задержали 8 октября 2021 г., позже Тверской районный суд арестовал его до 7 декабря. Но уже 6 декабря суд перевел топ-менеджера из СИЗО под домашний арест. В ГК ПИК «Ведомостям» сообщали, что уголовное дело было возбуждено на основании заявления компании. Службой безопасности были установлены факты злоупотреблений Лефелем в 2017-2018 гг. при проведении тендерных процедур и заключении договоров с подрядчиками на строительство ЖК в Санкт-Петербурге, в том числе мошеннического расходования привлеченных средств дольщиков на «нулевой» стадии строительства. Как уточняет «Коммерсант», Лефель и Васильев тогда отказались выплатить ГК ПИК заявленную сумму ущерба, и уволились из компании по собственному желанию.

В конце 2022 г. следствие переквалифицировало уголовное дело в отношении Лефеля и Васильева с мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных