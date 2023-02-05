«Коммерсант»: уголовное дело бывшего вице-президента ПИК Лефеля прекращено

Лефеля задержали 8 октября 2021 г., позже Тверской районный суд арестовал его до 7 декабря. Но уже 6 декабря суд перевел топ-менеджера из СИЗО под домашний арест. В ГК ПИК «Ведомостям» сообщали, что уголовное дело было возбуждено на основании заявления компании. Службой безопасности были установлены факты злоупотреблений Лефелем в 2017-2018 гг. при проведении тендерных процедур и заключении договоров с подрядчиками на строительство ЖК в Санкт-Петербурге, в том числе мошеннического расходования привлеченных средств дольщиков на «нулевой» стадии строительства. Как уточняет «Коммерсант», Лефель и Васильев тогда отказались выплатить ГК ПИК заявленную сумму ущерба, и уволились из компании по собственному желанию.