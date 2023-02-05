«Коммерсант»: уголовное дело бывшего вице-президента ПИК Лефеля прекращено
Вторым фигурантом уголовного дела является бывший руководитель одного из подразделений ГК ПИК Николай Васильев. По данным издания, примирения сторон удалось достичь после того, как следствие получило результаты двух строительно-технических и двух бухгалтерских судебных экспертиз, из-за которых сумма вменяемого бывшим топ-менеджерам ущерба в размере 140 млн руб. была снижена. Оба фигуранта согласились возместить ее ГК ПИК, но конечную сумму не озвучили ни пострадавшая сторона, ни представители защиты. Уголовное дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям.
Лефеля задержали 8 октября 2021 г., позже Тверской районный суд арестовал его до 7 декабря. Но уже 6 декабря суд перевел топ-менеджера из СИЗО под домашний арест. В ГК ПИК «Ведомостям» сообщали, что уголовное дело было возбуждено на основании заявления компании. Службой безопасности были установлены факты злоупотреблений Лефелем в 2017-2018 гг. при проведении тендерных процедур и заключении договоров с подрядчиками на строительство ЖК в Санкт-Петербурге, в том числе мошеннического расходования привлеченных средств дольщиков на «нулевой» стадии строительства. Как уточняет «Коммерсант», Лефель и Васильев тогда отказались выплатить ГК ПИК заявленную сумму ущерба, и уволились из компании по собственному желанию.
В конце 2022 г. следствие переквалифицировало уголовное дело в отношении Лефеля и Васильева с мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).