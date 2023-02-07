ЕК: потолок цен не затронет зарубежные нефтепродукты из российской нефти
Потолок цен и эмбарго на поставки нефтепродуктов из России, введенные ранее Евросоюзом, не будут распространяться на нефтепродукты, произведенные за рубежом из российской нефти, следует из разъяснений Еврокомиссии (ЕК).
Кроме того, потолок цен не будет также действовать в отношении нефтепродуктов, которые были смешаны с нефтепродуктами из России, что привело к появлению товара с другим таможенным кодом, добавили там.
Ранее страны «большой семерки» (G7, входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) и Евросоюз (ЕС) установили ограничение экспортных цен на дорогие нефтепродукты из России (например, дизель) на уровне $100/барр., а на более дешевые (мазут) – на уровне $45/барр., ограничения вступили в силу одновременно с запретом морских поставок нефтепродуктов из России в ЕС 5 февраля.
5 декабря, одновременно с эмбарго ЕС на морские поставки нефти из России, начал действовать потолок цен на нее. Он был установлен на уровне $60/барр. Уже в этом году этот уровень может быть пересмотрен – «новый потолок» в таком случае будет хотя бы на 5% ниже экспортной цены российской нефти за прошедший период, сообщалось в официальном журнале ЕС 4 декабря.
Как отмечали опрошенные «Ведомостями» аналитики, эмбарго на экспорт нефтепродуктов в ЕС может оказать существенное давление, потому что российским нефтепереработчикам будет сложно одномоментно перенаправить существенные потоки нефтепродуктов, в том числе из-за нехватки флота. В сложившейся ситуации Индия и Китай могут начать закупать нефтепродукты в России с дисконтом для потребления на внутреннем рынке. Это позволит им увеличить экспорт собственных нефтепродуктов в Европу, которые будут продаваться по рыночной цене.