Wildberries сделает платными пакеты в пунктах выдачи
Российский маркетплейс Wildberries объявил, что со следующей недели пакеты в пунктах выдачи товаров станут платными, минимальная стоимость составит 6 руб. Сообщения об этом появились в личном кабинете покупателя.
Маркетплейс начнет продавать пакеты с понедельника, 13 февраля.
«Стоимость пакета составит от 6 до 15 рублей и будет списана с карты, которая указана в личном кабинете», – сообщили в компании.
В компании объяснили такое решение стремлением сократить использование пластика и сохранить природу. Пластиковые пакеты являются многоразовыми, поэтому их можно использовать многократно, добавили в Wildberries.