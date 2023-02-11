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Wildberries сделает платными пакеты в пунктах выдачи

Ведомости

Российский маркетплейс Wildberries объявил, что со следующей недели пакеты в пунктах выдачи товаров станут платными, минимальная стоимость составит 6 руб. Сообщения об этом появились в личном кабинете покупателя.

Маркетплейс начнет продавать пакеты с понедельника, 13 февраля.

«Стоимость пакета составит от 6 до 15 рублей и будет списана с карты, которая указана в личном кабинете», – сообщили в компании.

В компании объяснили такое решение стремлением сократить использование пластика и сохранить природу. Пластиковые пакеты являются многоразовыми, поэтому их можно использовать многократно, добавили в Wildberries.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных