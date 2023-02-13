«Коммерсантъ» узнал о профиците ноутбуков на российском рынке
В начале 2023 г. на российском рынке электроники скопилось свыше 1 млн нереализованных ноутбуков. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в одном из крупных дистрибуторов.
По данным собеседника газеты, на складах поставщиков есть запас тайваньских MSI, американских HP, а также китайских Xiaomi, Haier и российских F+, Prestigio. Источник предположил, что при сохранении курса доллара после февральских и мартовских праздников устройства этих брендов подешевеют на 10–15%.
Профицит ноутбуков подтвердил и ведущий продакт-менеджер diHouse Валерий Шершнев. Образовавшиеся запасы устройств он объяснил дефицитом электроники в начале 2022 г., тогда дистрибуторы начали активно запасаться устройствами из-за возросшего спроса. По его словам, в IV квартале прошлого года на рынок вернулись товары премиум-брендов из-за параллельного импорта.
После начала спецоперации России на Украине крупнейшие производители техники приостановили свою деятельность в России и ограничили поставки. В частности, такое решение приняли Apple, HP, Acer, Asus, LG, Samsung и др.
В связи с этим в России разрешили параллельный импорт, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин в июне 2022 г. Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, которые можно ввозить в РФ без согласия производителя или правообладателя. В него в том числе вошли товары производителей электроники: Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony и др.