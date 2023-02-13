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Бизнес

«Коммерсантъ» узнал о профиците ноутбуков на российском рынке

Ведомости

В начале 2023 г. на российском рынке электроники скопилось свыше 1 млн нереализованных ноутбуков. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в одном из крупных дистрибуторов.

По данным собеседника газеты, на складах поставщиков есть запас тайваньских MSI, американских HP, а также китайских Xiaomi, Haier и российских F+, Prestigio. Источник предположил, что при сохранении курса доллара после февральских и мартовских праздников устройства этих брендов подешевеют на 10–15%.

Профицит ноутбуков подтвердил и ведущий продакт-менеджер diHouse Валерий Шершнев. Образовавшиеся запасы устройств он объяснил дефицитом электроники в начале 2022 г., тогда дистрибуторы начали активно запасаться устройствами из-за возросшего спроса. По его словам, в IV квартале прошлого года на рынок вернулись товары премиум-брендов из-за параллельного импорта.

После начала спецоперации России на Украине крупнейшие производители техники приостановили свою деятельность в России и ограничили поставки. В частности, такое решение приняли Apple, HP, Acer, Asus, LG, Samsung и др.

В связи с этим в России разрешили параллельный импорт, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин в июне 2022 г. Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, которые можно ввозить в РФ без согласия производителя или правообладателя. В него в том числе вошли товары производителей электроники: Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony и др.

Согласно данным аналитического центра GS Group, с января по ноябрь 2022 г. в Россию ввезли на 65% меньше ноутбуков, чем за тот же период в 2021 г. В частности, поставки сократили лидеры российского рынка HP, Lenovo и Acer. В то же время доля на рынке выросла у китайского Huawei — с 3% до 14%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных