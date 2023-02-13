«Коммерсантъ» узнал о профиците ноутбуков на российском рынке

Согласно данным аналитического центра GS Group, с января по ноябрь 2022 г. в Россию ввезли на 65% меньше ноутбуков, чем за тот же период в 2021 г. В частности, поставки сократили лидеры российского рынка HP, Lenovo и Acer. В то же время доля на рынке выросла у китайского Huawei — с 3% до 14%.