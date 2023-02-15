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«Коммерсантъ» узнал о способе ​​обхода запрета на выпуск международных бестселлеров в РФ

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Российские издатели нашли способ обходить запрет на выпуск международных бестселлеров в РФ. Они планируют издавать их в формате саммари — пересказа без прямого цитирования. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на группу «Эксмо-АСТ» (входят «Эксмо», АСТ, «Бомбора» и др.). 

В частности, в виде саммари издательство планирует выпустить в России мемуары принца Гарри Spare («Запасной»). За рубежом книга вышла 10 января, в России мемуары недоступны, поскольку Penguin Random House, которому принадлежат права на нее, прекратило работу с российским рынком в 2022 г. на фоне спецоперации на Украине.  

Генеральный директор «Эксмо» Евгений Капьев пояснил, что в саммари «будут отражены ключевые идеи книги без использования отрывков из нее». В аудио- и электронном форматах Spare станет доступна 16 февраля, а в конце того же месяца пересказ мемуаров выйдет в печатном виде. Тираж составит 3 000 экземпляров. Еще один вариант саммари Spare в аудиоформате 15 февраля выпустит издательство Smart Reading на платформе «ЛитРес».

Капьев заявил, что в «Эксмо» рассматривают такой подход как стартап и «альтернативу принудительной лицензии». По той же схеме в группе планируют выпустить книгу Джен Синсеро «Не ной», права на которую кончились прошлой весной и не продлены.  

Шеф-редактор Smart Reading Мария Копачевская отметила, что издательство выпускает саммари уже десять лет. По ее словам, сейчас формат стал особенно актуален. В «Букмейте» заявили, что пока не планируют выпускать саммари, но на сервисе доступны книги в таком формате от партнеров.

В то же время ряд издательств относится к идее с пересказами негативно. В Individuum заявили, что не будут использовать такой способ для обхода санкций. Главный редактор Феликс Сандалов назвал саммари «серой схемой», добавив, что формат не нарушает закон, но «чисто по-человечески так делать не стоит». Издатель Ad Marginem Press Михаил Котомин также сказал, что компания не пойдет по такому пути.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных