«Коммерсантъ» узнал о способе обхода запрета на выпуск международных бестселлеров в РФ
Российские издатели нашли способ обходить запрет на выпуск международных бестселлеров в РФ. Они планируют издавать их в формате саммари — пересказа без прямого цитирования. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на группу «Эксмо-АСТ» (входят «Эксмо», АСТ, «Бомбора» и др.).
В частности, в виде саммари издательство планирует выпустить в России мемуары принца Гарри Spare («Запасной»). За рубежом книга вышла 10 января, в России мемуары недоступны, поскольку Penguin Random House, которому принадлежат права на нее, прекратило работу с российским рынком в 2022 г. на фоне спецоперации на Украине.
Генеральный директор «Эксмо» Евгений Капьев пояснил, что в саммари «будут отражены ключевые идеи книги без использования отрывков из нее». В аудио- и электронном форматах Spare станет доступна 16 февраля, а в конце того же месяца пересказ мемуаров выйдет в печатном виде. Тираж составит 3 000 экземпляров. Еще один вариант саммари Spare в аудиоформате 15 февраля выпустит издательство Smart Reading на платформе «ЛитРес».
Капьев заявил, что в «Эксмо» рассматривают такой подход как стартап и «альтернативу принудительной лицензии». По той же схеме в группе планируют выпустить книгу Джен Синсеро «Не ной», права на которую кончились прошлой весной и не продлены.
Шеф-редактор Smart Reading Мария Копачевская отметила, что издательство выпускает саммари уже десять лет. По ее словам, сейчас формат стал особенно актуален. В «Букмейте» заявили, что пока не планируют выпускать саммари, но на сервисе доступны книги в таком формате от партнеров.
В то же время ряд издательств относится к идее с пересказами негативно. В Individuum заявили, что не будут использовать такой способ для обхода санкций. Главный редактор Феликс Сандалов назвал саммари «серой схемой», добавив, что формат не нарушает закон, но «чисто по-человечески так делать не стоит». Издатель Ad Marginem Press Михаил Котомин также сказал, что компания не пойдет по такому пути.