«Коммерсантъ» узнал о способе ​​обхода запрета на выпуск международных бестселлеров в РФ

В то же время ряд издательств относится к идее с пересказами негативно. В Individuum заявили, что не будут использовать такой способ для обхода санкций. Главный редактор Феликс Сандалов назвал саммари «серой схемой», добавив, что формат не нарушает закон, но «чисто по-человечески так делать не стоит». Издатель Ad Marginem Press Михаил Котомин также сказал, что компания не пойдет по такому пути.