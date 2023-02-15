Выручка «Яндекса» в 2022 году составила 522 млрд рублей
«Яндекс» представил финансовые результаты за IV квартал и весь 2022 г. Общая выручка компании по итогам года выросла на 46% и составила 521,7 млрд руб., скорректированная чистая прибыль — 10,8 млрд руб. Выручка группы в IV квартале 2022 г. увеличилась на 49% до 164,8 млрд руб.
Наибольшая часть выручки (39%) пришлась на сегмент «Поиск и Портал». В IV квартале он вырос на 47% год к году и принес компании 69,7 млрд руб. Общая поисковая доля «Яндекса» в IV квартале была на уровне 62,6%, показав рост на 2,4 п. п. год к году. Поисковая доля компании на Android за тот же период выросла до 62%, на iOS — до 48%. Около 68% поисковых запросов в «Яндексе» приходилось на мобильные устройства, уточнили в компании.
В топ-3 сегментов по размеру выручки также вошли «Райдтех» (21%), включающий сервисы такси, каршеринга и аренды самокатов, и «Электронная коммерция» (17%).
При этом убыток по скорректированной EBITDA группы логистических сервисов, «Райдтеха» и «Электронной коммерции» в IV квартале 2022 г. вырос и составил 10,6 млрд руб. против убытка 7,3 млрд руб. годом ранее.
Количество подписчиков «Плюса» в 2022 г. выросло до 19,3 млн по сравнению с 11,6 млн годом ранее, а подписчиков «Кинопоиска» — до 8,4 млн, следует из отчетности. Выручка от умных устройств с Алисой в IV квартале выросла на 189% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 11,7 млрд руб. С 2018 г. было продано более 5 млн умных устройств, уточнили в компании. Количество активных пользователей «Яндекс Go» по итогам года компания оценила в 40,2 млн человек.
Товарооборот (GMV) O2O-сервисов, которые включают «Яндекс Доставку», «Яндекс Еду» и Delivery Club, «Яндекс Лавку Израиль», «Яндекс Заправки», а также несколько небольших экспериментальных O2O-сервисов, в IV квартале вырос на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 67 млрд руб.