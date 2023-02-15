Газета
Бизнес

Выручка «Яндекса» в 2022 году составила 522 млрд рублей

Ведомости

«Яндекс» представил финансовые результаты за IV квартал и весь 2022 г. Общая выручка компании по итогам года выросла на 46% и составила 521,7 млрд руб., скорректированная чистая прибыль — 10,8 млрд руб. Выручка группы в IV квартале 2022 г. увеличилась на 49% до 164,8 млрд руб.

Наибольшая часть выручки (39%) пришлась на сегмент «Поиск и Портал». В IV квартале он вырос на 47% год к году и принес компании 69,7 млрд руб. Общая поисковая доля «Яндекса» в IV квартале была на уровне 62,6%, показав рост на 2,4 п. п. год к году. Поисковая доля компании на Android за тот же период выросла до 62%, на iOS — до 48%. Около 68% поисковых запросов в «Яндексе» приходилось на мобильные устройства, уточнили в компании.

В топ-3 сегментов по размеру выручки также вошли «Райдтех» (21%), включающий сервисы такси, каршеринга и аренды самокатов, и «Электронная коммерция» (17%).

Ранее по теме: «Яндекс» нацелился на полтриллиона рублей выручки в 2022 году

При этом убыток по скорректированной EBITDA группы логистических сервисов, «Райдтеха» и «Электронной коммерции» в IV квартале 2022 г. вырос и составил 10,6 млрд руб. против убытка 7,3 млрд руб. годом ранее.

Количество подписчиков «Плюса» в 2022 г. выросло до 19,3 млн по сравнению с 11,6 млн годом ранее, а подписчиков «Кинопоиска» — до 8,4 млн, следует из отчетности. Выручка от умных устройств с Алисой в IV квартале выросла на 189% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 11,7 млрд руб. С 2018 г. было продано более 5 млн умных устройств, уточнили в компании. Количество активных пользователей «Яндекс Go» по итогам года компания оценила в 40,2 млн человек.

Товарооборот (GMV) O2O-сервисов, которые включают «Яндекс Доставку», «Яндекс Еду» и Delivery Club, «Яндекс Лавку Израиль», «Яндекс Заправки», а также несколько небольших экспериментальных O2O-сервисов, в IV квартале вырос на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 67 млрд руб.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных