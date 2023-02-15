Выручка «Яндекса» в 2022 году составила 522 млрд рублей

Наибольшая часть выручки (39%) пришлась на сегмент «Поиск и Портал». В IV квартале он вырос на 47% год к году и принес компании 69,7 млрд руб. Общая поисковая доля «Яндекса» в IV квартале была на уровне 62,6%, показав рост на 2,4 п. п. год к году. Поисковая доля компании на Android за тот же период выросла до 62%, на iOS — до 48%. Около 68% поисковых запросов в «Яндексе» приходилось на мобильные устройства, уточнили в компании.