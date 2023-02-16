Росздравнадзор заявил об отсутствии дефицита обезболивающих и медизделий для стоматологии
В России не наблюдаются признаки дефицита обезболивающих, медицинских препаратов и оборудования для стоматологии, сообщил Росздравнадзор, передает «Интерфакс».
Как отмечает Росздравнадзор, представительства зарубежных производителей этих препаратов не уведомляли о планируемых приостановлении или прекращении производства или ввоза на территорию РФ своей продукции. В России при этом нет дефицита «Убистезина», утверждают в ведомстве. В прошлом году в оборот поступило свыше 1,7 млн упаковок с таким международным непатентованным наименованием, что 13,3% больше, чем в 2021 г. С начала текущего года в оборот поступило еще 180 000 упаковок этого препарата.
Участники рынка отмечали в разговоре с РБК, что в России достаточно других отечественных и импортных аналогов «Убистезина», которые активно используются в медицине, подчеркнули участники рынка. Американский производитель «Убистезина» 3M объявил об уходе с российского рынка в марте прошлого года.
При этом аналогов цемента «Витремер» в РФ пока нет. Стоматологи также столкнулись с дефицитом шлифовальных дисков компании 3M, а также импортных боров и фрез, которые на российском рынке пока представлены недостаточно.
По словам представителей клиник, сейчас поставки всего необходимого оборудования идут с большими задержками, из-за чего сильно выросли цены. При этом многие поставщики не могут спрогнозировать даже точных сроков, когда продукция будет доставлена. По информации издания, некоторые из них начали брать предоплату в размере 100%.