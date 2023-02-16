Росздравнадзор заявил об отсутствии дефицита обезболивающих и медизделий для стоматологии

Как отмечает Росздравнадзор, представительства зарубежных производителей этих препаратов не уведомляли о планируемых приостановлении или прекращении производства или ввоза на территорию РФ своей продукции. В России при этом нет дефицита «Убистезина», утверждают в ведомстве. В прошлом году в оборот поступило свыше 1,7 млн упаковок с таким международным непатентованным наименованием, что 13,3% больше, чем в 2021 г. С начала текущего года в оборот поступило еще 180 000 упаковок этого препарата.