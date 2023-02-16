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Росздравнадзор заявил об отсутствии дефицита обезболивающих и медизделий для стоматологии

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В России не наблюдаются признаки дефицита обезболивающих, медицинских препаратов и оборудования для стоматологии, сообщил Росздравнадзор, передает «Интерфакс».

Ранее 15 февраля РБК со ссылкой на участников отрасли сообщил о нехватке в России американского препарата «Убистезин» для местного обезболивания, цемента «Витремер» и другого медицинского оборудования. 

Как отмечает Росздравнадзор, представительства зарубежных производителей этих препаратов не уведомляли о планируемых приостановлении или прекращении производства или ввоза на территорию РФ своей продукции. В России при этом нет дефицита «Убистезина», утверждают в ведомстве. В прошлом году в оборот поступило свыше 1,7 млн упаковок с таким международным непатентованным наименованием, что 13,3% больше, чем в 2021 г. С начала текущего года в оборот поступило еще 180 000 упаковок этого препарата.

Участники рынка отмечали в разговоре с РБК, что в России достаточно других отечественных и импортных аналогов «Убистезина», которые активно используются в медицине, подчеркнули участники рынка. Американский производитель «Убистезина» 3M объявил об уходе с российского рынка в марте прошлого года.

При этом аналогов цемента «Витремер» в РФ пока нет. Стоматологи также столкнулись с дефицитом шлифовальных дисков компании 3M, а также импортных боров и фрез, которые на российском рынке пока представлены недостаточно.

По словам представителей клиник, сейчас поставки всего необходимого оборудования идут с большими задержками, из-за чего сильно выросли цены. При этом многие поставщики не могут спрогнозировать даже точных сроков, когда продукция будет доставлена. По информации издания, некоторые из них начали брать предоплату в размере 100%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных