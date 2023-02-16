Минпромторг сообщил о подписании контрактов на поставку российских самолетов
Вице-премьер – министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что в министерстве одобрили контракты на поставку в лизинг отечественных самолетов и вертолетов российским авиакомпаниям, – их общая сумма составила 274,9 млрд руб. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на заявление министра.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что 16 февраля Кабмин объявит о подписании договоров на поставку авиации в связи с истечением срока поручения президента России Владимира Путина. В январе президент страны раскритиковал Мантурова за отсутствие таких контрактов для авиакомпаний.
«В соответствии с январским поручением президента Российской Федерации Владимира Путина, все три паспорта инвестпроектов по лизингу гражданской авиатехники утверждены, а договоры между лизингодателями, эксплуатантами и производителями заключены», – сообщили в Минпромторге. Инвестиционные проекты также выложены на сайте правительства.
В рамках контракта, будет поставлено 63 самолета «Аэрофлоту» до 2025 г., – общая сумма поставок составит 175,4 млрд руб. Также в 2024-2026 гг. авиапромышленность должна будет произвести 39 самолетов для дальневосточной авиакомпании «Аврора» на сумму 55 млрд руб. Мантуров добавил, что до 2025 г. также будет произведено 86 вертолетов Ми-8АМТ/Ми-8МТВ-1 на 44,5 млрд руб.
Согласно документу, льготный лизинг и производство самолетов и вертолетов будет финансироваться за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по ставке не выше 1,5% годовых. Как отметил Мантуров, министерство уже подписало пять контрактов с поставщиками авиапромышленности.