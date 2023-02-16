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Минпромторг сообщил о подписании контрактов на поставку российских самолетов

Ведомости

Вице-премьер – министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что в министерстве одобрили контракты на поставку в лизинг отечественных самолетов и вертолетов российским авиакомпаниям, – их общая сумма составила 274,9 млрд руб. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на заявление министра.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что 16 февраля Кабмин объявит о подписании договоров на поставку авиации в связи с истечением срока поручения президента России Владимира Путина. В январе президент страны раскритиковал Мантурова за отсутствие таких контрактов для авиакомпаний. 

«В соответствии с январским поручением президента Российской Федерации Владимира Путина, все три паспорта инвестпроектов по лизингу гражданской авиатехники утверждены, а договоры между лизингодателями, эксплуатантами и производителями заключены», – сообщили в Минпромторге. Инвестиционные проекты также выложены на сайте правительства.

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В рамках контракта, будет поставлено 63 самолета «Аэрофлоту» до 2025 г., – общая сумма поставок составит 175,4 млрд руб. Также в 2024-2026 гг. авиапромышленность должна будет произвести 39 самолетов для дальневосточной авиакомпании «Аврора» на сумму 55 млрд руб. Мантуров добавил, что до 2025 г. также будет произведено 86 вертолетов Ми-8АМТ/Ми-8МТВ-1 на 44,5 млрд руб.

Согласно документу, льготный лизинг и производство самолетов и вертолетов будет финансироваться за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по ставке не выше 1,5% годовых. Как отметил Мантуров, министерство уже подписало пять контрактов с поставщиками авиапромышленности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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