Минпромторг сообщил о подписании контрактов на поставку российских самолетов

В рамках контракта, будет поставлено 63 самолета «Аэрофлоту» до 2025 г., – общая сумма поставок составит 175,4 млрд руб. Также в 2024-2026 гг. авиапромышленность должна будет произвести 39 самолетов для дальневосточной авиакомпании «Аврора» на сумму 55 млрд руб. Мантуров добавил, что до 2025 г. также будет произведено 86 вертолетов Ми-8АМТ/Ми-8МТВ-1 на 44,5 млрд руб.