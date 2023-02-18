РБК: квартиру бизнесмена Мазурова продадут на торгах за 920 млн рублей
Квартиру бывшего бенефициара Антипинского НПЗ и владельца New Stream Дмитрия Мазурова выставили на торги за 920 млн руб., пишет РБК со ссылкой на данные портала «Федресурс». В отношении бизнесмена в 2020 г. началась процедура банкротства, сам Мазуров до этого был арестован по подозрению в мошенничестве на $29 млн.
На торги по начальной цене в 920 млн руб. выставлена квартира площадью 493,7 кв. м, она расположена в 1-ом Зачатьевском переулке, следует из документации торгов. Аукцион, как отмечается, состоится в начале апреля, его участники должны до конца марта внести задаток в 5% от начальной стоимости лота (46 млн руб.).
Антипинский НПЗ входил в группу «Новый поток» бизнесмена Дмитрия Мазурова, в конце 2018 г. НПЗ допустил перебои с поставками нефти из-за нехватки оборотных средств, которые группа пополнила за счет кредита Сбербанка, но так и не смогла его вернуть. В декабре 2019 г. завод был признан банкротом, в связи с чем имущество Антипинского НПЗ было выставлено на продажу, а само предприятие перешло под контроль Сбербанка как крупнейшего кредитора.
В середине июля 2019 г. бизнесмена по заявлению Сбербанка арестовали по подозрению в мошенничестве. В 2015 г. Антипинский НПЗ и Сбербанк заключили договор о возобновляемой кредитной линии на $100 млн, но сумму в $29 млн (1,8 млрд руб. по курсу на момент совершения преступления) банку не вернули, сообщало следствие. В сентябре Мазурову предъявили еще одно обвинение — в растрате в особо крупном размере.
После ареста Мазурова Сбербанк выдвинул ему требования на сумму около 185 млрд руб. Материальные требования к нему также предъявили Промсвязьбанк (на 22 млрд руб.), Московский кредитный банк (МКБ, 4,6 млрд руб. и 4,7 млрд руб.), компания «Балтсетьстрой» (9,3 млрд руб.), банк «Абсолют» (3,4 млрд руб.), «Кредит Европа банк» (855 млн руб.) и Федеральная налоговая служба — на 22 000 руб. Сумма всех известных требований к бизнесмену составляет почти 232 млрд руб.
В мае 2021 г. имущество Антипинского НПЗ было продано на торгах компании «Русинвест» Анатолия Яблонского по стартовой цене в 110,9 млрд руб. В январе прошлого года Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства Мазурова.