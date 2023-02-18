РБК: квартиру бизнесмена Мазурова продадут на торгах за 920 млн рублей

Антипинский НПЗ входил в группу «Новый поток» бизнесмена Дмитрия Мазурова, в конце 2018 г. НПЗ допустил перебои с поставками нефти из-за нехватки оборотных средств, которые группа пополнила за счет кредита Сбербанка, но так и не смогла его вернуть. В декабре 2019 г. завод был признан банкротом, в связи с чем имущество Антипинского НПЗ было выставлено на продажу, а само предприятие перешло под контроль Сбербанка как крупнейшего кредитора.