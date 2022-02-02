В Италии задержан бывший гендиректор Антипинского НПЗ Лисовиченко
В Италии задержан бывший гендиректор обанкротившегося Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Геннадий Лисовиченко, объявленный в 2019 г. в международный розыск по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Генпрокуратуры России Андрея Иванова. На данный момент решается вопрос об экстрадиции Лисовиченко в Россию.
«По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации в ноябре 2019 г. Лисовиченко был объявлен в международный розыск с целью ареста и экстрадиции. 20 января текущего года его задержали на территории Италии, и в настоящее время надзорное ведомство готовит запрос о выдаче Геннадия Лисовиченко для привлечения к уголовной ответственности», — сказал агентству Иванов.
Лисовиченко руководил Антипинским НПЗ с 2004 г. по 13 ноября 2018 г.
По информации следствия, Лисовиченко, будучи гендиректором, заключил заведомо невыгодный договор купли-продажи имущества предприятия, в результате чего Антипинскому НПЗ был причинен ущерб в размере 35 млн руб. В отношении топ-менеджера расследуется дело по ч. 1 ст. 201 УК (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации). 22 июля 2019 г. СКР сообщил, что бывший гендиректор скрывается за границей.
Антипинский НПЗ входил в группу «Новый поток» бизнесмена Дмитрия Мазурова, в конце 2018 г. НПЗ допустил перебои с поставками нефти из-за нехватки оборотных средств, которые группа пополнила за счет кредита Сбербанка, но так и не смогла его вернуть. На этом фоне началась процедура банкротства НПЗ.
В рамках процедуры банкротства в мае 2019 г. 80% акций завода, которыми Мазуров владел через кипрскую Vikay Industrial Limited, перешли Сбербанку. В июне 2019 г. владельцем этого пакета стало ООО «Сокар энергоресурс» (СП кипрской «Сокар Раша инвестментс», Госнефтекомпании Азербайджана и СБК).
В середине июля 2019 г. Мазурова по заявлению Сбербанка арестовали по подозрению в мошенничестве на $29 млн. В сентябре Мазурову предъявили еще одно обвинение — в растрате в особо крупном размере.
После ареста Мазурова Сбербанк выдвинул ему требования на сумму около 185 млрд руб. Материальные требования к Мазурову также предъявили Промсвязьбанк (на 22 млрд руб.), Московский кредитный банк (МКБ, 4,6 млрд руб. и 4,7 млрд руб.), компания «Балтсетьстрой» (9,3 млрд руб.), банк «Абсолют» (3,4 млрд руб.), «Кредит Европа банк» (855 млн руб.) и Федеральная налоговая служба — на 22 000 руб. Сумма всех известных требований к бизнесмену составляет почти 232 млрд руб.
В декабре 2019 г. завод был признан банкротом, в связи с чем имущество Антипинского НПЗ было выставлено на продажу, а само предприятие перешло под контроль Сбербанка как крупнейшего кредитора. В мае 2021 г. имущество Антипинского НПЗ было продано на торгах компании «Русинвест» Анатолия Яблонского по стартовой цене в 110,9 млрд руб.