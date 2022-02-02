В Италии задержан бывший гендиректор Антипинского НПЗ Лисовиченко

В декабре 2019 г. завод был признан банкротом, в связи с чем имущество Антипинского НПЗ было выставлено на продажу, а само предприятие перешло под контроль Сбербанка как крупнейшего кредитора. В мае 2021 г. имущество Антипинского НПЗ было продано на торгах компании «Русинвест» Анатолия Яблонского по стартовой цене в 110,9 млрд руб.