Бывшего гендиректора Антипинского НПЗ объявили в международный розыск

Бывшего гендиректора Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Геннадия Лисовиченко объявили в международный розыск, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По информации собеседника агентства, топ-менеджер находится в другой стране. Лисовиченко действительно объявили в международный розыск, подтвердил собеседник «Ведомостей», близкий к Антипинскому НПЗ. Он добавил, что ранее топ-менеджер был объявлен в федеральный розыск, теперь же – в международный.

Следственный комитет (СКР) 18 июля возбудил уголовное дело против Лисовиченко. Однако ведомство не раскрывало фамилию подозреваемого. По информации следствия, бывшего гендиректора подозревали в заключении заведомо невыгодного договора купли-продажи имущества предприятия, в результате чего Антипинскому НПЗ был причинен ущерб в размере 35 млн руб. В отношении топ-менеджера расследуется дело по ч. 1 ст. 201 УК (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации). 22 июля СКР сообщил, что бывший гендиректор скрывается за границей.

Лисовиченко руководил Антипинским НПЗ с 2004 г. по 13 ноября 2018 г.

В середине июля Лисовиченко подал иск в Ленинский районный суд г. Тюмени. Он потребовал от завода $10 млн бонусов и еще $1,9 млн в виде штрафов и пеней. В иске, с которым ранее ознакомились «Ведомости», Лисовиченко указал, что 11 февраля 2008 г. совет директоров завода поставил перед ним задачу – до II квартала 2014 г. вывести НПЗ на переработку 7,5 млн т нефти в год, к январю 2015 г. – 9 млн т, а к III кварталу 2018 г. достроить еще несколько установок. В качестве премии совет директоров утвердил ему $10 млн, которые он и пытается получить с 12 ноября 2018 г. Завод, по мнению топ-менеджера, не выполнил своих обязательств, хотя должен был перечислить деньги до 15 ноября 2018 г. В связи с этим Лисовиченко просил суд взыскать 752,7 млн руб. К иску бывший гендиректор приложил копию протокола совета директоров от февраля 2008 г. и приказ о премировании. В копии протокола четко сформулированных планов развития предприятия нет, утверждал представитель Антипинского НПЗ. По его словам, приказ о премировании себя Лисовиченко подписал за день до увольнения.

Антипинский НПЗ через кипрский офшор Vikay на 80% принадлежит азербайджанской Socar и Сбербанку. Общая задолженность завода перед банками составляет $5 млрд. Крупнейшим кредитором является Сбербанк ($3 млрд долга), ранее рассказывали «Ведомостям» четыре собеседника, близких к предприятию. В мае НПЗ подал в Арбитражный суд Тюменской области иск о признании себя банкротом. После трехмесячного простоя предприятие запустили 18 июля.