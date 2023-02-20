Газета
Бизнес

Wildberries запретила продажу БАДов без верификации их свидетельства о госрегистрации

Ведомости

Маркетплейс Wildberries запретил продажи биологически активных добавок (БАД), если у них нет подтверждения подлинности свидетельства о государственной регистрации. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

«Для верификации своей продукции при заполнении карточек товаров продавцы должны предоставлять документы на товары, подлинность которых подтверждается специальными алгоритмами и сверкой с официальным госреестром», — сказано в сообщении. 

Уточняется, что продукция будет видна на платформе только при подтверждении оригинальности свидетельства биологически активных добавок. Раньше БАДы можно было продавать только при предъявлении этого сертификата, теперь же необходимо будет подтвердить его подлинность. 

В Wildberries отметили, что с ноября 2022 г. отказы в размещении получили более 65 000 предложений БАДов и витаминных комплексов, продавцы не смогли предоставить актуальные документы, которые подтверждают качество.

Осенью 2022 г. в управлении Роспотребнадзора Москвы попросили заблокировать карточки товаров некоторых продавцов, а сам Wildberries – исключить раздел «Витамины и БАДы» на площадке.

После этого продавцы БАДов направили обращения руководителю Роспотребнадзора по Москве Елене Андреевой и главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой не запрещать продажу их товаров. В частности, по мнению продавцов, это требование может привести «к ограничению конкурентной среды в интернет-торговле и снижению объемов продаж». В результате это приведет к тому, что фармацевтические компании и производители БАДов понесут убытки и цены на их товары вырастут. Вместе с тем авторы обращения подчеркнули недопустимость продажи добавок без надлежащих документов.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных