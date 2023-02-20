Wildberries запретила продажу БАДов без верификации их свидетельства о госрегистрации

После этого продавцы БАДов направили обращения руководителю Роспотребнадзора по Москве Елене Андреевой и главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой не запрещать продажу их товаров. В частности, по мнению продавцов, это требование может привести «к ограничению конкурентной среды в интернет-торговле и снижению объемов продаж». В результате это приведет к тому, что фармацевтические компании и производители БАДов понесут убытки и цены на их товары вырастут. Вместе с тем авторы обращения подчеркнули недопустимость продажи добавок без надлежащих документов.