Wildberries запретила продажу БАДов без верификации их свидетельства о госрегистрации
«Для верификации своей продукции при заполнении карточек товаров продавцы должны предоставлять документы на товары, подлинность которых подтверждается специальными алгоритмами и сверкой с официальным госреестром», — сказано в сообщении.
Уточняется, что продукция будет видна на платформе только при подтверждении оригинальности свидетельства биологически активных добавок. Раньше БАДы можно было продавать только при предъявлении этого сертификата, теперь же необходимо будет подтвердить его подлинность.
В Wildberries отметили, что с ноября 2022 г. отказы в размещении получили более 65 000 предложений БАДов и витаминных комплексов, продавцы не смогли предоставить актуальные документы, которые подтверждают качество.
Осенью 2022 г. в управлении Роспотребнадзора Москвы попросили заблокировать карточки товаров некоторых продавцов, а сам Wildberries – исключить раздел «Витамины и БАДы» на площадке.
После этого продавцы БАДов направили обращения руководителю Роспотребнадзора по Москве Елене Андреевой и главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой не запрещать продажу их товаров. В частности, по мнению продавцов, это требование может привести «к ограничению конкурентной среды в интернет-торговле и снижению объемов продаж». В результате это приведет к тому, что фармацевтические компании и производители БАДов понесут убытки и цены на их товары вырастут. Вместе с тем авторы обращения подчеркнули недопустимость продажи добавок без надлежащих документов.