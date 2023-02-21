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Бизнес

Кабмин рассмотрит пропорциональное сокращение добычи нефти между компаниями

Ведомости

Правительство рассматривает предложение о распределении между компаниями запланированного снижения добычи нефти на 500 000 б/с, – пока только на март этого года. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на вице-премьера Александра Новака.

По его словам, речь идет о сокращении относительно январского уровня добычи. Новак добавил, что решение о сокращении добычи нефти принято только на март, далее правительство будет решать в зависимости от ситуации на рынке.

Такая мера позволит восстановить рыночные отношения на фоне антироссийских санкций. Новак подчеркнул, что решение было принято без международных консультаций. Впервые о сокращении добычи Новак сообщил 10 февраля.

После начала спецоперации на Украине Евросоюз и США ввели санкции против нефтегазового сектора России. ЕС ввел эмбарго на морские поставки нефти с декабря 2022 г., тогда же вступил в силу потолок цен на российскую нефть в размере $60/барр. Российские нефтяные компании стали перенаправлять поставки нефти на азиатский рынок.

По словам источников «Ведомостей» в нефтяной отрасли, несмотря на снижение добычи в марте, отечественные компании рассчитывают сохранить объемы экспорта сырой нефти. Старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин рассказал, что на фоне снижения экспорта нефтепродуктов Россия может нарастить поставки нефти, в том числе благодаря увеличению загрузки иностранных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) российским сырьем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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