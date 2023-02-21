Кабмин рассмотрит пропорциональное сокращение добычи нефти между компаниями

После начала спецоперации на Украине Евросоюз и США ввели санкции против нефтегазового сектора России. ЕС ввел эмбарго на морские поставки нефти с декабря 2022 г., тогда же вступил в силу потолок цен на российскую нефть в размере $60/барр. Российские нефтяные компании стали перенаправлять поставки нефти на азиатский рынок.