Наталья Тимакова сообщила об уходе с поста зампреда ВЭБ.РФ

Наталья Тимакова занимала пост зампреда ВЭБа с сентября 2018 г. До этого она десять лет проработала в качестве пресс-секретаря Дмитрия Медведева: сначала в период его президентства с 2008 по 2012 г., а затем в период премьерства (2012-2018). С 2002 по 2008 г. Тимакова возглавляла пресс-службу президента, также в разные годы она занимала посты замначальника пресс-службы президента, и. о. пресс-секретаря председателя правительства.