Наталья Тимакова сообщила об уходе с поста зампреда ВЭБ.РФ
Заместитель председателя ВЭБ.РФ Наталья Тимакова оставит свой пост и с 1 марта займет должность директора по развитию в Московской школе управления «Сколково». Об этом Тимакова рассказала РБК.
«Я очень благодарна [председателю ВЭБ.РФ] Игорю Шувалову и ВЭБу за четыре с половиной года работы. Нам удалось реализовать целый ряд важных проектов, многие из которых продолжаются», — сказала она, уточнив, что речь идет о строительстве школ по концессионной модели, запуске социально-культурных проектов в городах, где присутствует ВЭБ, и др.
По словам Тимаковой, «пришло время попробовать себя на новом направлении». На посту в бизнес-школе «Сколково» она будет отвечать за развитие новых образовательных проектов и стратегию организации «в текущих условиях», пишет РБК со ссылкой на источник в «Сколково». Собеседник издания счел переход Тимаковой на новую должность логичным, поскольку она 4,5 года входит в состав совета директоров школы управления, а ВЭБ.РФ — один из основных кредиторов организации.
В пресс-службе ВЭБ.РФ отметили, что в госкорпорации Тимакова в том числе занималась образовательными проектами, в частности, она является членом совета директоров компании «ПроШкола» (дочернее общество ВЭБа) и курировала совместные проекты ВЭБа со школой управления «Сколково» и ГК «Просвещение». Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов через пресс-службу сообщил, что она продолжит «тесно взаимодействовать с корпорацией в своей новой роли».
Наталья Тимакова занимала пост зампреда ВЭБа с сентября 2018 г. До этого она десять лет проработала в качестве пресс-секретаря Дмитрия Медведева: сначала в период его президентства с 2008 по 2012 г., а затем в период премьерства (2012-2018). С 2002 по 2008 г. Тимакова возглавляла пресс-службу президента, также в разные годы она занимала посты замначальника пресс-службы президента, и. о. пресс-секретаря председателя правительства.
До перехода на госслужбу Тимакова работала в редакциях «Московского комсомольца», «Коммерсанта» и «Интерфакса».