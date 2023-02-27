ТАСС: правкомиссия одобрила покупку «Яндексом» доли Uber в совместной компании
Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила сделку по покупке «Яндексом» 29% в совместном предприятии с Uber, передает ТАСС со ссылкой на источник.
«Де-факто эта сделка согласована. Сделка там хорошая, условия супер по Uber. Подкомиссия уже приняла это решение на прошлой неделе» , – сказал источник. По его словам, дисконт по сделке составил не меньше 50% по отношению к оценке стоимости.
При выкупе «Яндексом» в августе 2021 г. за $1 млрд у Uber доли в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке» и подразделении, специализирующемся на беспилотниках, стороны сообщали, что «Яндекс» также имеет право выкупить оставшиеся доли партнера за сумму в размере $1,8-2 млрд до сентября 2023 г. Но 1 марта 2022 г. The New York Times со ссылкой на заявление американской компании сообщила, что Uber планирует ускорить продажу своей доли в совместном предприятии с «Яндексом» и сократить свое присутствие в совете директоров.
«Яндекс.Такси» и Uber объединили бизнес по перевозке пассажиров и доставке еды из ресторанов в России и нескольких странах СНГ в 2018 г.