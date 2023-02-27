ТАСС: правкомиссия одобрила покупку «Яндексом» доли Uber в совместной компании

При выкупе «Яндексом» в августе 2021 г. за $1 млрд у Uber доли в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке» и подразделении, специализирующемся на беспилотниках, стороны сообщали, что «Яндекс» также имеет право выкупить оставшиеся доли партнера за сумму в размере $1,8-2 млрд до сентября 2023 г. Но 1 марта 2022 г. The New York Times со ссылкой на заявление американской компании сообщила, что Uber планирует ускорить продажу своей доли в совместном предприятии с «Яндексом» и сократить свое присутствие в совете директоров.