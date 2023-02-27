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ТАСС: правкомиссия одобрила покупку «Яндексом» доли Uber в совместной компании

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Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила сделку по покупке «Яндексом» 29% в совместном предприятии с Uber, передает ТАСС со ссылкой на источник.

«Де-факто эта сделка согласована. Сделка там хорошая, условия супер по Uber. Подкомиссия уже приняла это решение на прошлой неделе» , – сказал источник. По его словам, дисконт по сделке составил не меньше 50% по отношению к оценке стоимости.

В начале февраля появилась информация, что «Яндекс» договорился о выкупе 29% доли Uber в совместном предприятии MLU B.V. РБК со ссылкой на источник, близкий к сделке, уточнил, что сумма выкупа составит примерно $925 млн.

При выкупе «Яндексом» в августе 2021 г. за $1 млрд у Uber доли в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке» и подразделении, специализирующемся на беспилотниках, стороны сообщали, что «Яндекс» также имеет право выкупить оставшиеся доли партнера за сумму в размере $1,8-2 млрд до сентября 2023 г. Но 1 марта 2022 г. The New York Times со ссылкой на заявление американской компании сообщила, что Uber планирует ускорить продажу своей доли в совместном предприятии с «Яндексом» и сократить свое присутствие в совете директоров.

«Яндекс.Такси» и Uber объединили бизнес по перевозке пассажиров и доставке еды из ресторанов в России и нескольких странах СНГ в 2018 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных