РБК: «Авилон» купит завод Volkswagen в Калуге
По информации издания, финальное согласование сделки должно состояться 3 марта.
Ранее о том, что «Авилон» может купить завод Volkswagen, сообщил Telegram-канал «Русский автомобиль». По его информации, другим претендентом на актив была структура АФК «Система». Об этом же писал «Коммерсантъ» в начале февраля. По информации РБК, компания уже отказалась от сделки.
В начале февраля в российской группе Volkswagen назвали возможным сценарий с продажей завода в Калуге третьей стороне.
О том, что Volkswagen хочет продать свой завод в Калуге, «Ведомости» писали в конце июля 2022 г. Тогда сообщалось, что потенциальным покупателем актива может стать компания «Азия Авто» из Казахстана, поскольку у нее есть лицензия на выпуск автомобилей Volkswagen и Skoda.
Площадка Volkswagen в Калуге начала работать в 2007 г., с 2009 г. завод работает по полному циклу. Мощность предприятия составляет около 225 000 автомобилей в год, в том числе и моделей Volkswagen Polo, Tiguan, а также Skoda Rapid. В 2021 г. было собрано около 118 000 автомобилей, а с марта 2022 г. завод находится в простое.
Помимо этого автоконцерн собирает автомобили на заводе группы ГАЗ в Нижнем Новгороде, проектная мощность составляет 132 000 автомобилей, на нем выпускаются Skoda Octavia, Karoq и Kodiaq, Volkswagen Taos. Этот завод также находился в простое с марта 2022 г., а в июле Volkswagen решил свернуть контрактную сборку в Нижнем Новгороде. В Калуге у автоконцерна есть завод по сборке двигателей мощностью до 150 000 шт. в год.