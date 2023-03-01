РБК: «Авилон» купит завод Volkswagen в Калуге

Площадка Volkswagen в Калуге начала работать в 2007 г., с 2009 г. завод работает по полному циклу. Мощность предприятия составляет около 225 000 автомобилей в год, в том числе и моделей Volkswagen Polo, Tiguan, а также Skoda Rapid. В 2021 г. было собрано около 118 000 автомобилей, а с марта 2022 г. завод находится в простое.