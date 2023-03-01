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Бизнес

РБК: «Авилон» купит завод Volkswagen в Калуге

Ведомости

Автодилер «Авилон» стал основным претендентом на покупку калужского завода концерна Volkswagen. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники. 

По информации издания, финальное согласование сделки должно состояться 3 марта.

Ранее о том, что «Авилон» может купить завод Volkswagen, сообщил Telegram-канал «Русский автомобиль». По его информации, другим претендентом на актив была структура АФК «Система». Об этом же писал «Коммерсантъ» в начале февраля. По информации РБК, компания уже отказалась от сделки.

В начале февраля в российской группе Volkswagen назвали возможным сценарий с продажей завода в Калуге третьей стороне. 

О том, что Volkswagen хочет продать свой завод в Калуге, «Ведомости» писали в конце июля 2022 г. Тогда сообщалось, что потенциальным покупателем актива может стать компания «Азия Авто» из Казахстана, поскольку у нее есть лицензия на выпуск автомобилей Volkswagen и Skoda.

Площадка Volkswagen в Калуге начала работать в 2007 г., с 2009 г. завод работает по полному циклу. Мощность предприятия составляет около 225 000 автомобилей в год, в том числе и моделей Volkswagen Polo, Tiguan, а также Skoda Rapid. В 2021 г. было собрано около 118 000 автомобилей, а с марта 2022 г. завод находится в простое.

Помимо этого автоконцерн собирает автомобили на заводе группы ГАЗ в Нижнем Новгороде, проектная мощность составляет 132 000 автомобилей, на нем выпускаются Skoda Octavia, Karoq и Kodiaq, Volkswagen Taos. Этот завод также находился в простое с марта 2022 г., а в июле Volkswagen решил свернуть контрактную сборку в Нижнем Новгороде. В Калуге у автоконцерна есть завод по сборке двигателей мощностью до 150 000 шт. в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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