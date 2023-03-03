«Вкусвилл» приостановил продажу алкоголя в Москве и области из-за переустановки ПО
«По техническим причинам временно убираем алкогольную продукцию в Москве и Московской области. Это связано с переустановкой программного обеспечения», – рассказал он.
В компании подчеркнули, что переустановка ПО займет не более 20 дней.
По итогам 2022 г. выручка «Вкусвилла» увеличилась на 26% и составила 204,8 млрд руб. Доля онлайн-выручки достигла 39% (+77% к показателю прошлого года), составив 79 млрд руб. В регионах офлайн-продажи увеличились на 18%, а онлайн — на 86%. Число доставленных заказов превысило 70,2 млн в прошлом году. В 2022 г. компания открыла более 100 новых магазинов. В декабре прошлого года сеть магазинов также запустила доставку в странах СНГ.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила скорректировать требования к рекламе алкогольной продукции, которая распространяется на телевидении и радио. Ведомство предлагает установить минимальный временной промежуток демонстрации предупреждения, добавили в ФАС. Регулятор предложил отводить на предупреждения в радиопрограммах не менее трех секунд, а в телепрограммах – не менее пяти секунд и 10% площади кадра.