«Вкусвилл» приостановил продажу алкоголя в Москве и области из-за переустановки ПО

По итогам 2022 г. выручка «Вкусвилла» увеличилась на 26% и составила 204,8 млрд руб. Доля онлайн-выручки достигла 39% (+77% к показателю прошлого года), составив 79 млрд руб. В регионах офлайн-продажи увеличились на 18%, а онлайн — на 86%. Число доставленных заказов превысило 70,2 млн в прошлом году. В 2022 г. компания открыла более 100 новых магазинов. В декабре прошлого года сеть магазинов также запустила доставку в странах СНГ.