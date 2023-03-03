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«Вкусвилл» приостановил продажу алкоголя в Москве и области из-за переустановки ПО

Ведомости

Сеть магазинов быстрого питания «Вкусвилл» временно приостанавливает продажу алкогольной продукции в Москве и Подмосковье из-за переустановки программного обеспечения, сообщил представитель ритейлера РБК.

«По техническим причинам временно убираем алкогольную продукцию в Москве и Московской области. Это связано с переустановкой программного обеспечения», – рассказал он.

В компании подчеркнули, что переустановка ПО займет не более 20 дней.

По итогам 2022 г. выручка «Вкусвилла» увеличилась на 26% и составила 204,8 млрд руб. Доля онлайн-выручки достигла 39% (+77% к показателю прошлого года), составив 79 млрд руб. В регионах офлайн-продажи увеличились на 18%, а онлайн — на 86%. Число доставленных заказов превысило 70,2 млн в прошлом году. В 2022 г. компания открыла более 100 новых магазинов. В декабре прошлого года сеть магазинов также запустила доставку в странах СНГ.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила скорректировать требования к рекламе алкогольной продукции, которая распространяется на телевидении и радио. Ведомство предлагает установить минимальный временной промежуток демонстрации предупреждения, добавили в ФАС. Регулятор предложил отводить на предупреждения в радиопрограммах не менее трех секунд, а в телепрограммах – не менее пяти секунд и 10% площади кадра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных