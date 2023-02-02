Выручка «Вкусвилла» в 2022 году увеличилась на 26%

По итогам 2022 г. доля продуктов отечественного производства во «Вкусвилл» достигла 85%, сейчас компания сотрудничает с более 2400 поставщиками. Также в прошлом году компания начала работать с локальными производителями в регионах. Отмечается, что в проекте участвует около 20% магазинов сети, а объемы продаж в рамках проекта выросли в 3 раза по сравнению с 2021 г.