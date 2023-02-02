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Выручка «Вкусвилла» в 2022 году увеличилась на 26%

Ведомости

В 2022 г. «Вкусвилл» увеличил выручку на 26%, до 204,8 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Доля онлайн-выручки достигла 39% (+77% к показателю прошлого года), составив 79 млрд руб. В регионах офлайн-продажи увеличились на 18%, а онлайн — на 86%. Число доставленных заказов превысило 70,2 млн в прошлом году, отмечают в пресс-службе.

В 2022 г. компания открыла более 100 новых магазинов. По состоянию на февраль 2023 г., работают более 1300 магазинов и более 120 дарксторов в 70 городах России. Доставка «Вкусвилл» доступна для жителей более 800 городов и 20 поселков страны. 

По итогам 2022 г. доля продуктов отечественного производства во «Вкусвилл» достигла 85%, сейчас компания сотрудничает с более 2400 поставщиками. Также в прошлом году компания начала работать с локальными производителями в регионах. Отмечается, что в проекте участвует около 20% магазинов сети, а объемы продаж в рамках проекта выросли в 3 раза по сравнению с 2021 г.

По данным аналитического агентства INFOLine, в III квартале 2022 г. «Вкусвилл обогнал по количеству доставок продуктов “Сбермаркет” и сервисы X5 Group, сообщили в пресс-службе. Управляющий по качеству и закупкам “Вкусвилла” уточнил, что компания не планирует отказываться от офлайн-магазинов, несмотря на рост онлайн-продаж. В то же время во “Вкусвилле” ожидают дальнейший рост доставки.

В декабре прошлого года сеть магазинов также запустила доставку в странах СНГ. Возможность оформить заказ появилась у жителей Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении и Таджикистана. Всего для доставки доступны 1255 товаров с длительным сроком хранения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных