«Интерфакс» узнал о приостановке гарантийного обслуживания MacBook и iPad в России

Как писали ранее «Ведомости», параллельный импорт iPhone в Россию в 2022 г. на 15% состоял из устройств, ввезенных из Индии. С мая по декабрь прошлого года в Россию из Индии привезли 165 000 iPhone. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 г.