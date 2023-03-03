«Интерфакс» узнал о приостановке гарантийного обслуживания MacBook и iPad в России
Американская корпорация Apple приостановила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на службу поддержки компании и несколько сервисных центров.
В службе поддержки отметили, что приостановка произошла из-за ограничения поставок в Россию, в том числе, запчастей. В сервисных центрах пояснили, что смартфонов iPhone это пока не касается. Информации о полном прекращении гарантийного обслуживания также не поступало.
После начала спецоперации России на Украине крупнейшие производители техники приостановили деятельность в России. 2 марта 2022 г. Apple ограничила ввоз продукции, продажи и работу Apple Pay в России. Аналогичное решение о приостановке поставок приняли южнокорейские компании LG и Samsung. Кроме того, из-за проблем с логистикой и ценообразованием в начале марта почти вдвое сократились поставки китайских Xiaomi, Huawei и Oppo.
Как писали ранее «Ведомости», параллельный импорт iPhone в Россию в 2022 г. на 15% состоял из устройств, ввезенных из Индии. С мая по декабрь прошлого года в Россию из Индии привезли 165 000 iPhone. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 г.
В конце февраля США добавили в перечень экспортных ограничений в рамках нового пакета санкций против РФ запрет на поставку смартфонов ценой выше $300. В целом перечень предметов роскоши был расширен на 276 пунктов.