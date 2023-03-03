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Бизнес

«Интерфакс» узнал о приостановке гарантийного обслуживания MacBook и iPad в России

Ведомости

Американская корпорация Apple приостановила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на службу поддержки компании и несколько сервисных центров.

В службе поддержки отметили, что приостановка произошла из-за ограничения поставок в Россию, в том числе, запчастей. В сервисных центрах пояснили, что смартфонов iPhone это пока не касается. Информации о полном прекращении гарантийного обслуживания также не поступало.

После начала спецоперации России на Украине крупнейшие производители техники приостановили деятельность в России. 2 марта 2022 г. Apple ограничила ввоз продукции, продажи и работу Apple Pay в России. Аналогичное решение о приостановке поставок приняли южнокорейские компании LG и Samsung. Кроме того, из-за проблем с логистикой и ценообразованием в начале марта почти вдвое сократились поставки китайских Xiaomi, Huawei и Oppo.

Как писали ранее «Ведомости», параллельный импорт iPhone в Россию в 2022 г. на 15% состоял из устройств, ввезенных из Индии. С мая по декабрь прошлого года в Россию из Индии привезли 165 000 iPhone. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 г.

В конце февраля США добавили в перечень экспортных ограничений в рамках нового пакета санкций против РФ запрет на поставку смартфонов ценой выше $300. В целом перечень предметов роскоши был расширен на 276 пунктов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных