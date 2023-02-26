США запретили экспортировать в Россию смартфоны дороже $300

В марте 2022 г. президент США Джо Байден запретил ввоз в Соединенные Штаты морепродуктов, водки и алкогольных напитков, бриллиантов и алмазов из России. Также был введен запрет на экспорт в Россию предметов роскоши — автомобилей, одежды и ювелирных изделий. 24 февраля Байден объявил о повышении таможенных пошлин на некоторые импортируемые российские товары. Тарифы будут увеличены на более чем 100 ввозимых российских металлов, полезных ископаемых и химикатов на сумму примерно $2,8 млрд.