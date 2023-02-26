США запретили экспортировать в Россию смартфоны дороже $300
США добавили в перечень экспортных ограничений в рамках нового пакета санкций против РФ запрет на поставку смартфонов ценой выше $300, сообщает ТАСС со ссылкой на уведомление, размещенное в Федеральном реестре – сборнике официальных документов правительства. В целом перечень предметов роскоши был расширен на 276 пунктов.
Минфин и минторг США объявили о новых ограничениях против России в пятницу, 24 февраля. Как следует из уведомления, в списке товаров значатся «смартфоны, оптовая цена на которые в США составляет свыше $300 за единицу товара», фены для волос, микроволновки, электрические кофемашины и тостеры, виниловые проигрыватели, педали эффектов для музыкальных инструментов любой стоимости. Под экспортные ограничения попали электронные весы стоимостью свыше $100, холодильники дороже $750 и другие товары, уточняет ТАСС.
Минторг США также включил в санкционный перечень 76 российских компаний за поддержку российского военно-промышленного комплекса, в том числе фонд «Сколково», «Сколтех», «Камаз» и др. Ведомство ужесточило правила экспортного контроля для России и Белоруссии – ограничения затрагивают металлургическую, авиационную и атомную промышленность, а также строительство в части тяжелой строительной техники и электрооборудования. Минфин США включил в санкционные списки 83 юридических и 22 физических лица.
В марте 2022 г. президент США Джо Байден запретил ввоз в Соединенные Штаты морепродуктов, водки и алкогольных напитков, бриллиантов и алмазов из России. Также был введен запрет на экспорт в Россию предметов роскоши — автомобилей, одежды и ювелирных изделий. 24 февраля Байден объявил о повышении таможенных пошлин на некоторые импортируемые российские товары. Тарифы будут увеличены на более чем 100 ввозимых российских металлов, полезных ископаемых и химикатов на сумму примерно $2,8 млрд.