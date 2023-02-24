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Вашингтон анонсировал новые санкции против России

Ведомости

США в годовщину начала российской спецоперации на Украине в координации со странами G7 введут новые санкции против России, сообщается на сайте Белого дома.

Так, минфин и госдепартамент введут санкции против еще 200 физлиц и компаний, причем как российских, так и находящихся в третьих странах и оказывающих России военную поддержку. Речь идет о тех, кто якобы помогает Москве обходить санкции и поставляет в РФ подсанкционную продукцию. Ограничения также будут нацелены на ограничение российского энергетического потенциала в будущем при минимальных последствиях для глобальных рынков, в частности, они затронут металлургический и горнодобывающий сектора российской экономики.

Помимо этого минторг США введет экспортные ограничения в отношении около 90 компаний из России, Китая и других стран за уклонение от санкций и деятельность по поддержке российского оборонного сектора. Эти компании не смогут покупать в том числе полупроводники, произведенные в США или с использованием американских технологий. Ведомство также вместе со странами G7 согласует меры по ограничению экспорта промышленного оборудования, предметов роскоши и др.

Сегодня президент США Джо Байден также подпишет указ о повышении таможенных пошлин на некоторые импортируемые российские товары. Тарифы будут увеличены на более чем 100 ввозимых российских металлов, полезных ископаемых и химикатов на сумму примерно $2,8 млрд.

В Белом доме также подчеркнули, что страны G7 оставят замороженными российские зарубежные активы до завершения вооруженного конфликта на Украине. Это позволит «гарантировать, что Россия заплатит за долгосрочную реконструкцию Украины», отметили там.

Ранее сегодня Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи объемом $2 млрд, призванного подтвердить «непоколебимую поддержку» Киева.

18 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в украинском конфликте «будет чрезвычайно» опасной для НАТО, поэтому необходимо продолжать поддерживать Украину. Также генсек считает, что страны альянса должны готовиться к противостоянию с Россией: модернизировать собственные армии, укреплять отношения между странами Европы и США и в целом укреплять «стойкость» западного общества.

Ранее по теме: Путин: у России есть все необходимое для суверенного развития страны

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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