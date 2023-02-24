Вашингтон анонсировал новые санкции против России

Так, минфин и госдепартамент введут санкции против еще 200 физлиц и компаний, причем как российских, так и находящихся в третьих странах и оказывающих России военную поддержку. Речь идет о тех, кто якобы помогает Москве обходить санкции и поставляет в РФ подсанкционную продукцию. Ограничения также будут нацелены на ограничение российского энергетического потенциала в будущем при минимальных последствиях для глобальных рынков, в частности, они затронут металлургический и горнодобывающий сектора российской экономики.