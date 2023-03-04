Глава немецкой Rheinmetall заявил о планах построить на Украине танковый завод
Немецкая группа Rheinmetall ведет переговоры с Киевом о строительстве на Украине завода по производству танков, который сможет выпускать до 400 танков Panther в год, заявил в интервью Rheinische Post глава оборонного концерна Армин Паппергер.
«За 200 млн евро на Украине может быть создан завод Rheinmetall, который будет выпускать до 400 «Пантер» в год. Переговоры с правительством там многообещающие, и я надеюсь на решение в ближайшие два месяца», — сказал Паппергер (цитата по Exxpress).
Акции Rheinmetall, как отмечается, «стремительно растут», причиной называются планы по расширению деятельности группы. По словам главы концерна, Украина нуждается в 600-800 танках, а добиться поставки такого количества можно, если начать их производство как можно скорее. Паппергер считает, что боевые действия могут «длиться годами»: у России, в отличие от западных стран, «не так много ресурсов», однако пока не видно, чтобы Москва «шла на какие-то уступки». При этом и Киеву, несмотря на западные поставки, не хватает техники, добавил он.
18 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в украинском конфликте «будет чрезвычайно» опасной для НАТО, поэтому необходимо продолжать поддерживать Украину. Также генсек считает, что страны альянса должны готовиться к противостоянию с Россией: модернизировать собственные армии, укреплять отношения между странами Европы и США и в целом укреплять «стойкость» западного общества.
На фоне военной операции на Украине и перевооружения в Европе рыночная стоимость крупнейших западных военно-промышленных корпораций выросла за 2022 г. на 21,5%. Их совокупная капитализация увеличилась с $579 млрд в декабре 2021 г. до $703 млрд в декабре 2022 г., подсчитали ранее «Ведомости» по данным Defense News и Tradingview.
25 января Германия объявила о поставке Киеву 14 танков Leopard 2. Министр обороны ФРГ Борис Писториус уточнил, что первая военная техника прибудет на Украину уже в конце марта — начале апреля. О планах передать Киеву танки также сообщили Польша, Финляндия, Норвегия, Португалия, Испания и Нидерланды. Кроме того, Великобритания анонсировала отправку на Украину своих танков Challenger 2, а США — M1 Abrams. 24 февраля министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что Варшава отправила Киеву первые танки из обещанных 14. По его словам, они уже находятся на территории Украины.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 января заявил, что поставки Западом новых вооружений Украине приводят к существенной эскалации конфликта, но потенциально изменить ход событий это не способно и не изменит.