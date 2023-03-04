Глава немецкой Rheinmetall заявил о планах построить на Украине танковый завод

Акции Rheinmetall, как отмечается, «стремительно растут», причиной называются планы по расширению деятельности группы. По словам главы концерна, Украина нуждается в 600-800 танках, а добиться поставки такого количества можно, если начать их производство как можно скорее. Паппергер считает, что боевые действия могут «длиться годами»: у России, в отличие от западных стран, «не так много ресурсов», однако пока не видно, чтобы Москва «шла на какие-то уступки». При этом и Киеву, несмотря на западные поставки, не хватает техники, добавил он.