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В Chevron заявили о сложностях из-за потолка цен на нефтепродукты из России

Ведомости

Введенный Западом потолок цен на российские нефтепродукты создал большое количество трудностей для работы энергетических рынков, заявил председатель совета директоров американской Chevron Майк Вирт, пишут «РИА Новости».

«В нормальных условиях система оптимизируется (при изменении спроса и производственных мощностей. – Ред.). Но теперь существует множество сложностей», – сказал Вирт на энергетической конференции CERAWeek, комментируя последствия введения Западом потолка цен на нефтепродукты из России и запрет на покупку нефти и нефтепродуктов в Европе.

Трудности связаны в том числе с ограничениями на возможность покупки, продажи и страхования нефтепродуктов, добавил он.

С 5 декабря 2022 г. действует введенный странами «большой семерки» (G7; входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) и Евросоюзом (ЕС) потолок цен на российскую нефть. Он установлен на уровне $60/барр.

Позже они установили ограничение экспортных цен на дорогие нефтепродукты из России (например дизель) на уровне $100/барр., а на более дешевые (мазут) – на уровне $45/барр., ограничения вступили в силу одновременно с запретом морских поставок нефтепродуктов из России в ЕС 5 февраля.

В ответ на эти ограничения президент Владимир Путин 27 декабря 2022 г. подписал указ об ответных мерах, согласно которому Россия не будет поставлять нефть, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены. Подчеркивается, что данная мера применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. Документ вступил в силу 1 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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