«Мир» запустит переводы по корпоративным картам
Уточняется, что банки смогут ввести b2b-переводы уже с 25 апреля, при этом сроки внедрения этой операции могут отличаться в каждой организации.
«Данный тип операции позволит совершать взаиморасчеты между юрлицами и индивидуальными предпринимателями в режиме 24/7 через каналы дистанционного банковского обслуживания, например мобильный банк или личный кабинет на сайте банка», – сказал представитель Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор «Мир»).
После ухода Visa и Mastercard из России юрлица могут осуществлять переводы только по платежным поручениям. По словам президента, заместителя руководителя блока «средний и малый бизнес» Промсвязьбанка Кирилла Тихонова, b2b-переводы по картам позволят переводить средства, зная только номер карты, в то время как для перевода по платежному поручению необходимо указать все реквизиты. В случае же если что-то было введено некорректно, финансовое учреждение может отказать в исполнении перевода, добавила директор практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора Kept Ольга Бледнова. Вместе с тем использование бизнес-карт ускорит процесс перевода средств, поскольку зачисление по платежному поручению может занимать от 1 до 3 дней, считает представитель «Абсолют банка».
В начале марта 2022 г. международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России. Транзакции по их картам также перестали быть доступны за пределами РФ. При этом на работу банковских карт в России это никак не повлияло, потому что обработка транзакций была продолжена при помощи НСПК «Мир».