«Мир» запустит переводы по корпоративным картам

После ухода Visa и Mastercard из России юрлица могут осуществлять переводы только по платежным поручениям. По словам президента, заместителя руководителя блока «средний и малый бизнес» Промсвязьбанка Кирилла Тихонова, b2b-переводы по картам позволят переводить средства, зная только номер карты, в то время как для перевода по платежному поручению необходимо указать все реквизиты. В случае же если что-то было введено некорректно, финансовое учреждение может отказать в исполнении перевода, добавила директор практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора Kept Ольга Бледнова. Вместе с тем использование бизнес-карт ускорит процесс перевода средств, поскольку зачисление по платежному поручению может занимать от 1 до 3 дней, считает представитель «Абсолют банка».