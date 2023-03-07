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Финансы

«Мир» запустит переводы по корпоративным картам

Ведомости

Банки запустят новый тип переводов между корпоративными картами и счетами с помощью карт «Мир» в конце апреля. Об этом сообщил РБК со ссылкой на информационный бюллетень платежной системы, его подлинность подтвердили источники.

Уточняется, что банки смогут ввести b2b-переводы уже с 25 апреля, при этом сроки внедрения этой операции могут отличаться в каждой организации.

«Данный тип операции позволит совершать взаиморасчеты между юрлицами и индивидуальными предпринимателями в режиме 24/7 через каналы дистанционного банковского обслуживания, например мобильный банк или личный кабинет на сайте банка», – сказал представитель Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор «Мир»).

После ухода Visa и Mastercard из России юрлица могут осуществлять переводы только по платежным поручениям. По словам президента, заместителя руководителя блока «средний и малый бизнес» Промсвязьбанка Кирилла Тихонова, b2b-переводы по картам позволят переводить средства, зная только номер карты, в то время как для перевода по платежному поручению необходимо указать все реквизиты. В случае же если что-то было введено некорректно, финансовое учреждение может отказать в исполнении перевода, добавила директор практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора Kept Ольга Бледнова. Вместе с тем использование бизнес-карт ускорит процесс перевода средств, поскольку зачисление по платежному поручению может занимать от 1 до 3 дней, считает представитель «Абсолют банка».

В начале марта 2022 г. международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России. Транзакции по их картам также перестали быть доступны за пределами РФ. При этом на работу банковских карт в России это никак не повлияло, потому что обработка транзакций была продолжена при помощи НСПК «Мир».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных