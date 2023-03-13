Концерн «Калашников» начал поставки пистолета Лебедева
Концерн «Калашников» начал производство и поставки модульных пистолетов Лебедева (МПЛ). Об этом сообщил президент концерна Алан Лушников.
«В этом году мы начали его производство и осуществляем первые контрактные поставки. В настоящее время партия данных изделий передана заказчику и проходит войсковые испытания», — заявил он (цитата по ТАСС).
О поставках Росгвардии МПЛ Лушников рассказал в преддверии выставки «Экспотехностраж», которая пройдет с 15 по 17 марта в Санкт-Петербурге. Глава концерна отметил важность выставки для компании и заявил, что Росгвардия является «надежным и проверенным» партнером.
Разработка линейки пистолетов Лебедева началась в 2014 г. Модульный пистолет Лебедева (МПЛ) был создан по заданию Росгвардии. В марте 2021 г. пистолет успешно прошел государственные испытания. Предполагается, что МПЛ заменит в подразделениях Росгвардии пистолет Ярыгина 6П35.
Кроме того, ранее государственные испытания успешно завершил компактный пистолет Лебедева (ПЛК). МВД взяло его на вооружение еще в октябре 2021 г. Новый пистолет стал заменой пистолета Макарова (ПМ). В сентябре 2022 г. стало известно, что Минобороны также рассматривает возможность взять на вооружение ПЛК.