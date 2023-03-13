Концерн «Калашников» начал поставки пистолета Лебедева

Кроме того, ранее государственные испытания успешно завершил компактный пистолет Лебедева (ПЛК). МВД взяло его на вооружение еще в октябре 2021 г. Новый пистолет стал заменой пистолета Макарова (ПМ). В сентябре 2022 г. стало известно, что Минобороны также рассматривает возможность взять на вооружение ПЛК.