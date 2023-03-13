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Концерн «Калашников» начал поставки пистолета Лебедева

Ведомости

Концерн «Калашников» начал производство и поставки модульных пистолетов Лебедева (МПЛ). Об этом сообщил президент концерна Алан Лушников.

«В этом году мы начали его производство и осуществляем первые контрактные поставки. В настоящее время партия данных изделий передана заказчику и проходит войсковые испытания», — заявил он (цитата по ТАСС). 

О поставках Росгвардии МПЛ Лушников рассказал в преддверии выставки «Экспотехностраж», которая пройдет с 15 по 17 марта в Санкт-Петербурге. Глава концерна отметил важность выставки для компании и заявил, что Росгвардия является «надежным и проверенным» партнером.

Разработка линейки пистолетов Лебедева началась в 2014 г. Модульный пистолет Лебедева (МПЛ) был создан по заданию Росгвардии. В марте 2021 г. пистолет успешно прошел государственные испытания. Предполагается, что МПЛ заменит в подразделениях Росгвардии пистолет Ярыгина 6П35. 

Кроме того, ранее государственные испытания успешно завершил компактный пистолет Лебедева (ПЛК). МВД взяло его на вооружение еще в октябре 2021 г. Новый пистолет стал заменой пистолета Макарова (ПМ). В сентябре 2022 г. стало известно, что Минобороны также рассматривает возможность взять на вооружение ПЛК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных