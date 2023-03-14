МВД поддержало послабления некоторых норм для трудовых мигрантов
В МВД России поддержали некоторые послабления миграционного законодательства, предложенные ранее бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо замглавы ведомства Андрея Храпова.
В январе Титов в письме вице-премьеру Татьяне Голиковой предложил увеличить срок действия трудовых патентов с года до трех лет, а также разрешить «добросовестным работодателям» ходатайствовать об открытии въезда в РФ иностранным сотрудникам, которых ранее выслали из страны за мелкие нарушения. В качестве примера он указывал на запрет на въезд в РФ курьерам, нарушившим несколько раз ПДД.
Храпов отмечает готовность МВД сократить срок выдачи патента с десяти до пяти дней, а также увеличить период его действия, но на сколько именно, не уточняет.
При этом идею о механизме реабилитации высланных сотрудников по ходатайству работодателей ведомство не поддерживает. Там считают, что отнесение правонарушения к «мелким», а работодателей – к «добросовестным» носит оценочный характер, а предоставление такого права бизнесу приведет к появлению компаний-однодневок, специально создаваемых для открытия въезда нарушителям. В Минтруде же считают, что подобная практика лишь спровоцирует рост числа правонарушений.
При этом в ФСБ и Минфине оба предложения поддерживают, отметил Храпов.
Член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов в разговоре с изданием заявил, что в России необходимо не ослабление, а усиление миграционного контроля. Правоохранителям же, считает он, следует больше внимания уделять «этническим анклавам». По оценке профессора кафедры управления миграционными процессами Государственного университета управления Владимира Волоха, выдворенных из РФ за мелкие нарушения мигрантов стоит разрешить возвращать обратно.
В ноябре 2022 г. начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что в стране сейчас находятся порядка 6 млн иностранцев, половина из которых – трудовые мигранты.
Еще около 750 000 человек от этого числа – это временно или постоянно проживающие в России иностранные граждане, а еще 400 000 – иностранные студенты. С начала прошлого года было зафиксировано около 660 000 случаев фиктивной регистрации иностранцев, они были сняты с учета, по фактам правонарушений были возбуждены уголовные дела. Число же фиктивных регистраций брака составило 220, добавила представитель МВД.