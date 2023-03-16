Газета
Бизнес

В России вырос спрос на IT-специалистов начального уровня

Ведомости

В России зафиксировали повышенный спрос на IT-шников начального уровня (junior), говорится в исследовании платформ Skillbox и HeadHunter.

Количество открытых вакансий для junior-специалистов увеличилось вдвое по сравнению с количеством зарегистрированных резюме, следует из данных. Также 72% работодателей стали больше рассматривать сотрудников, прошедших переквалификацию.

По данным платформ, на фоне дефицита российские компании стали чаще привлекать сотрудников на временной основе, а также брать на работу студентов.

При этом в «Яндексе» назвали спрос на специалистов младшего и старшего уровня «равномерным», а в «Вымпелкоме» заявили, что в приоритете специалисты более высокого уровня – middle и senior. По словам директора по образовательным проектам и связями с вузами VK Анны Степановой, количество вакансий junior-программистов остается на уровне 2022 г.

В августе 2022 г. аналитики HeadHunter и онлайн-университета Skypro сообщили, что выпускникам курсов по IT стало сложнее устроиться на работу. Тогда опрошенные работодатели рассказали, что стали реже искать начинающих специалистов и сильнее всего такой кризис может сказаться на сменивших специализацию работниках.

Ранее по теме: Компании стали предлагать IТ-специалистам более низкие зарплаты

По словам сооснователя сервиса «Битрикс-24» Сергея Рыжикова, увеличение рисков при приеме на работу выпускников онлайн-курсов связано с отсутствием у них системного образования. Генеральный директор провайдера облачных сервисов Oxygen Павел Кулаков тогда заявил, что «джуниоров используют в компаниях как кадровый резерв на будущее» и такие разработчики «могут запросто улететь туда, где им пообещали зарплату побольше» после повышения квалификации до middle- и senior-специалистов.

В январе аналитики HeadHunter отметили сокращение зарплат для IT-разработчиков. Тогда средняя зарплата для junior-специалиста была в районе 100 000 руб. в месяц – на 13% меньше, чем годом ранее. Также снизилась оплата труда специалистов среднего уровня подготовки (middle) – до 160 000 руб. (11%). Однако зарплата высококвалифицированного разработчика (senior) составила около 250 000 руб., что на 4% выше прошлого года.

Представитель HeadHunter предположил, что одной из причин коррекции зарплатных ожиданий IТ-специалистов стал приток junior-разработчиков. По его мнению, рост таких специалистов может быть связан с распространением онлайн-курсов по программированию.

Ранее по теме: Какую карьеру в IT могут сделать таксисты, слесари и фотомодели

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных