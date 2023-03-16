В России вырос спрос на IT-специалистов начального уровня

По словам сооснователя сервиса «Битрикс-24» Сергея Рыжикова, увеличение рисков при приеме на работу выпускников онлайн-курсов связано с отсутствием у них системного образования. Генеральный директор провайдера облачных сервисов Oxygen Павел Кулаков тогда заявил, что «джуниоров используют в компаниях как кадровый резерв на будущее» и такие разработчики «могут запросто улететь туда, где им пообещали зарплату побольше» после повышения квалификации до middle- и senior-специалистов.