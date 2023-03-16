В России вырос спрос на IT-специалистов начального уровня
В России зафиксировали повышенный спрос на IT-шников начального уровня (junior), говорится в исследовании платформ Skillbox и HeadHunter.
Количество открытых вакансий для junior-специалистов увеличилось вдвое по сравнению с количеством зарегистрированных резюме, следует из данных. Также 72% работодателей стали больше рассматривать сотрудников, прошедших переквалификацию.
По данным платформ, на фоне дефицита российские компании стали чаще привлекать сотрудников на временной основе, а также брать на работу студентов.
При этом в «Яндексе» назвали спрос на специалистов младшего и старшего уровня «равномерным», а в «Вымпелкоме» заявили, что в приоритете специалисты более высокого уровня – middle и senior. По словам директора по образовательным проектам и связями с вузами VK Анны Степановой, количество вакансий junior-программистов остается на уровне 2022 г.
В августе 2022 г. аналитики HeadHunter и онлайн-университета Skypro сообщили, что выпускникам курсов по IT стало сложнее устроиться на работу. Тогда опрошенные работодатели рассказали, что стали реже искать начинающих специалистов и сильнее всего такой кризис может сказаться на сменивших специализацию работниках.
По словам сооснователя сервиса «Битрикс-24» Сергея Рыжикова, увеличение рисков при приеме на работу выпускников онлайн-курсов связано с отсутствием у них системного образования. Генеральный директор провайдера облачных сервисов Oxygen Павел Кулаков тогда заявил, что «джуниоров используют в компаниях как кадровый резерв на будущее» и такие разработчики «могут запросто улететь туда, где им пообещали зарплату побольше» после повышения квалификации до middle- и senior-специалистов.
В январе аналитики HeadHunter отметили сокращение зарплат для IT-разработчиков. Тогда средняя зарплата для junior-специалиста была в районе 100 000 руб. в месяц – на 13% меньше, чем годом ранее. Также снизилась оплата труда специалистов среднего уровня подготовки (middle) – до 160 000 руб. (11%). Однако зарплата высококвалифицированного разработчика (senior) составила около 250 000 руб., что на 4% выше прошлого года.
Представитель HeadHunter предположил, что одной из причин коррекции зарплатных ожиданий IТ-специалистов стал приток junior-разработчиков. По его мнению, рост таких специалистов может быть связан с распространением онлайн-курсов по программированию.