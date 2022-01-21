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Какую карьеру в IT могут сделать таксисты, слесари и фотомодели

Устроиться программистом сегодня реально даже без технического образования и опыта работы. Какие условия таким кандидатам предлагают работодатели?
Юлиана Петрова
Варвара Гранкова

31-летняя Ольга Краснова, по образованию физик, до 25-летнего возраста работала фотомоделью. Потом около трех лет трудилась в «Газпроме» специалистом по организации конференций и форумов, а также по организации конкурентных закупок. Но бумажная работа наскучила, и Краснова стала искать новую профессию. Перепробовала все бесплатные курсы – от курсов для визажистов до цифрового дизайна и программирования на Python, вспоминает она. Программирование увлекло. Весной 2021 г. Краснова пошла учиться в буткемп (платные интенсивные трехмесячные курсы) на разработчика JavaScript. После учебы откликнулась на 30 вакансий на junior-позиции, прошла шесть собеседований и получила три оффера на 110 000 руб. в месяц. На работу устроилась за неделю. Сейчас Краснова – фронтенд-разработчик в банке. За день съемок в Китае можно было заработать $2000 до вычета 40%-ного вознаграждения модельному агентству, говорит Краснова, это намного больше жалованья младшего программиста. Но Краснова новой профессией очень довольна. Работа модели очень тяжела физически, весь день на ногах, возиться с документами в офисе скучно, в сфере обслуживания не интересно, а программирование – как раз по душе, говорит Краснова.

Таких историй все больше. На рынке труда стремительно растет число представителей разных профессий, желающих перейти в IT после переподготовки. По данным hh.ru, резюме IT-специалистов без опыта в 2021 г. насчитывалось 59 300 – в 5 раз больше, чем в 2019 г.

По данным опроса 1650 россиян, проведенного сервисом «Зарплата.ру», в 2022 г. почти каждый пятый планирует пройти переобучение, чтобы работать в сфере информационных технологий. Еще 46% готовы подумать о переподготовке в ближайшем будущем.

Сайты провайдеров IT-курсов пестрят информацией о высоком спросе на исследователей данных и разработчиков, их высоких зарплатах и быстром трудоустройстве слушателей курсов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных