Какую карьеру в IT могут сделать таксисты, слесари и фотомодели

31-летняя Ольга Краснова, по образованию физик, до 25-летнего возраста работала фотомоделью. Потом около трех лет трудилась в «Газпроме» специалистом по организации конференций и форумов, а также по организации конкурентных закупок. Но бумажная работа наскучила, и Краснова стала искать новую профессию. Перепробовала все бесплатные курсы – от курсов для визажистов до цифрового дизайна и программирования на Python, вспоминает она. Программирование увлекло. Весной 2021 г. Краснова пошла учиться в буткемп (платные интенсивные трехмесячные курсы) на разработчика JavaScript. После учебы откликнулась на 30 вакансий на junior-позиции, прошла шесть собеседований и получила три оффера на 110 000 руб. в месяц. На работу устроилась за неделю. Сейчас Краснова – фронтенд-разработчик в банке. За день съемок в Китае можно было заработать $2000 до вычета 40%-ного вознаграждения модельному агентству, говорит Краснова, это намного больше жалованья младшего программиста. Но Краснова новой профессией очень довольна. Работа модели очень тяжела физически, весь день на ногах, возиться с документами в офисе скучно, в сфере обслуживания не интересно, а программирование – как раз по душе, говорит Краснова.