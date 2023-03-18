СБУ сообщила об изъятии активов российского бизнесмена на $27 млн
В пользу государства переданы активы российского бизнесмена более чем на 1 млрд гривен (около $27 млн), сообщила в субботу Служба безопасности Украины (СБУ). Речь идет об активах текстильной компании в Чернигове, конечным бенефициаром которой, как утверждается, является бизнесмен из РФ.
Как пояснили в пресс-службе СБУ, решение о передаче в пользу государства касается всего недвижимого имущества компании и корпоративных прав на нее. По данным службы, российский предприниматель, имя которого не называется, владеет в РФ группой компаний, выполняющих заказы по производству военной одежды и снаряжения. ТАСС со ссылкой на издание «Экономическая правда» пишет, что речь идет о россиянине Антоне Громове и компании «Чексил».
10 марта 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии собственности Российской Федерации и ее резидентов. В соответствии с положениями закона принудительное изъятие объектов российской собственности будет осуществляться без какой-либо компенсации ее стоимости.
В начале апреля Верховная рада приняла закон, расширяющий конфискацию имущества также на всех, кто поддерживает проведение спецоперации на территории Украины, включая ее граждан. В украинском парламенте объяснили, что такой закон был принят из-за «агрессивных действий России против Украины».
Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, в свою очередь, предложил осенью обсудить конфискацию украинской собственности.