СБУ сообщила об изъятии активов российского бизнесмена на $27 млн

Как пояснили в пресс-службе СБУ, решение о передаче в пользу государства касается всего недвижимого имущества компании и корпоративных прав на нее. По данным службы, российский предприниматель, имя которого не называется, владеет в РФ группой компаний, выполняющих заказы по производству военной одежды и снаряжения. ТАСС со ссылкой на издание «Экономическая правда» пишет, что речь идет о россиянине Антоне Громове и компании «Чексил».