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СБУ сообщила об изъятии активов российского бизнесмена на $27 млн

Ведомости

В пользу государства переданы активы российского бизнесмена более чем на 1 млрд гривен (около $27 млн), сообщила в субботу Служба безопасности Украины (СБУ). Речь идет об активах текстильной компании в Чернигове, конечным бенефициаром которой, как утверждается, является бизнесмен из РФ.

Как пояснили в пресс-службе СБУ, решение о передаче в пользу государства касается всего недвижимого имущества компании и корпоративных прав на нее. По данным службы, российский предприниматель, имя которого не называется, владеет в РФ группой компаний, выполняющих заказы по производству военной одежды и снаряжения. ТАСС со ссылкой на издание «Экономическая правда» пишет, что речь идет о россиянине Антоне Громове и компании «Чексил».

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10 марта 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии собственности Российской Федерации и ее резидентов. В соответствии с положениями закона принудительное изъятие объектов российской собственности будет осуществляться без какой-либо компенсации ее стоимости.

В начале апреля Верховная рада приняла закон, расширяющий конфискацию имущества также на всех, кто поддерживает проведение спецоперации на территории Украины, включая ее граждан. В украинском парламенте объяснили, что такой закон был принят из-за «агрессивных действий России против Украины».

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, в свою очередь, предложил осенью обсудить конфискацию украинской собственности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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