Суд арестовал имущество Volkswagen в Нижнем Новгороде по иску «ГАЗа»
Арбитражный суд Нижегородской области принял решение арестовать имущество немецкой компании Volkswagen в России в рамках иска российского автопроизводителя «Группа ГАЗ» о взыскании 15,6 млрд руб. Документ опубликован в картотеке арбитражных дел.
В частности, суд принял решение наложить арест на следующее имущество Volkswagen в России:
долю в 28,06% Volkswagen Aktiengesellschaft в уставном капитале ООО «Фольксваген Груп Рус»;
долю в 16,8% Skoda Auto A.S. в уставном капитале ООО «Фольксваген Груп Рус»;
долю в 55,14% Volkswagen Finance Luxemburg S.A. в уставном капитале ООО «Фольксваген Груп Рус»;
несколько объектов недвижимого имущества ООО «Фольксваген Груп Рус», в том числе на производственное оборудование и прочее движимое имущество компании;
долю ООО «Фольксваген Груп Рус» в уставном капитале ООО «Фольксваген КС», ООО «Скания страхование» и ООО «Скания финанс».
Вместе с тем арбитражный суд запретил ФНС проводить какие-либо регистрационные действия, связанные с ликвидацией, реорганизацией, изменением состава участников, увеличением и уменьшением уставного капитала ООО «Фольксваген Груп Рус».
Уточняется, что «Группа ГАЗ» обратилась в суд 16 марта. Причиной стало расторжение соглашения о контрактной сборке на заводе в Нижнем Новгороде.
«По утверждению «Автомобильный завод «ГАЗ», Volkswagen Group планирует в ближайшее время окончательно уйти с российского рынка путем продажи оставшихся активов третьим лицам, что создает риск отчуждения как долей в уставном капитале ФГР, так и отчуждение ФГР отдельных активов. <...> В случае продажи доли в уставном капитале ФГР, Volkswagen AG не останется никаких других активов в России», что, в свою очередь, «сделает невозможным исполнение решения суда о взыскании убытков в пользу истца», – сказано в определении суда.
Площадка в Нижнем Новгороде находилась в простое с начала марта 2022 г. из-за дефицита компонентов и сбоев в логистике после начала специальной военной операции на Украине. О том, что Volkswagen решил свернуть контрактное производство автомобилей в Нижнем Новгороде на мощностях «Группы ГАЗ», «Ведомости» писали в июле 2022 г. На этой площадке Volkswagen собирала машины по контракту с 2012 г., в том числе на ней собирались Skoda Octavia, Karoq и Kodiaq, Volkswagen Taos. Проектная мощность этого производства – 132 000 машин в год. 10 августа 2022 г. стороны расторгли соглашение о контрактной сборке.
Свернуть сборку на этой площадке Volkswagen вынудили санкции минфина США. В 2018 г. «Группа ГАЗ» попала в SDN-List по причине принадлежности бизнесмену Олегу Дерипаске (также находится под санкциями). На протяжении этого времени Управление минфина США по контролю за зарубежными активами выдавало компании лицензии, которые отодвигали срок вступления санкций в силу. Это позволяло Volkswagen продолжать сборку машин в Нижнем Новгороде. Последняя лицензия минфина США истекла 25 мая 2022 г. и не была продлена.
У Volkswagen также есть завод в Калуге, который также с марта находится в простое. Он был запущен в режиме крупноузловой сборки в 2007 г. Двумя годами позднее он перешел на выпуск автомобилей по полному циклу, включающему сварку, окраску и сборку. Это предприятие может выпускать до 225 000 машин в год. В 2015 г. там же был открыт завод по производству двигателей объемом 1,6 л (мощность – 150 000 в год), которые в основном используются для Volkswagen Polo и Skoda Rapid, а также являются базовыми для Skoda Octavia.