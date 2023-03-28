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Бизнес

Кувейтский госфонд планирует продать акции Mercedes на 1,4 млрд евро

Ведомости

Kuwait Investment Authority (KIA) – суверенный фонд Кувейта – планирует продать около 20 млн акций немецкой автомобилестроительной компании Mercedes-Benz Group AG, сообщил Bloomberg.

KIA продаст акции на 1,385 млрд евро, что составляет 69,27 евро за бумагу. После продажи у фонда останется около 53 млн бумаг немецкого концерна. Кувейтский фонд является третьим по величине держателем акций Mercedes – это 6,8% всей компании – и владеет ими почти 50 лет.

В феврале президент России Владимир Путин своим распоряжением разрешил акционерному обществу «Автодом» приобрести дочерний банк Mercedes-Benz в России «Мерседес-Бенц Банк Рус».

25 октября 2022 г. «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что Mercedes продаст свой завод в Московской области «Автодому». Один из собеседников издания допустил, что в рамках сделки может быть предусмотрен опцион, в рамках которого Mercedes-Benz AG сможет вернуться к владению заводом в течение определенного времени.

Mercedes запустил завод в индустриальном парке «Есипово» (Солнечногорский район Подмосковья) в 2019 г. Заявленный объем вложений составил не менее 15 млрд руб., а количество выпуска премиальных авто составляло 25 000–30 000 в год. Производственная площадка находится в простое с начала марта прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных