Кувейтский госфонд планирует продать акции Mercedes на 1,4 млрд евро
Kuwait Investment Authority (KIA) – суверенный фонд Кувейта – планирует продать около 20 млн акций немецкой автомобилестроительной компании Mercedes-Benz Group AG, сообщил Bloomberg.
KIA продаст акции на 1,385 млрд евро, что составляет 69,27 евро за бумагу. После продажи у фонда останется около 53 млн бумаг немецкого концерна. Кувейтский фонд является третьим по величине держателем акций Mercedes – это 6,8% всей компании – и владеет ими почти 50 лет.
В феврале президент России Владимир Путин своим распоряжением разрешил акционерному обществу «Автодом» приобрести дочерний банк Mercedes-Benz в России «Мерседес-Бенц Банк Рус».
25 октября 2022 г. «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что Mercedes продаст свой завод в Московской области «Автодому». Один из собеседников издания допустил, что в рамках сделки может быть предусмотрен опцион, в рамках которого Mercedes-Benz AG сможет вернуться к владению заводом в течение определенного времени.
Mercedes запустил завод в индустриальном парке «Есипово» (Солнечногорский район Подмосковья) в 2019 г. Заявленный объем вложений составил не менее 15 млрд руб., а количество выпуска премиальных авто составляло 25 000–30 000 в год. Производственная площадка находится в простое с начала марта прошлого года.