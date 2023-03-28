Кувейтский госфонд планирует продать акции Mercedes на 1,4 млрд евро

25 октября 2022 г. «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что Mercedes продаст свой завод в Московской области «Автодому». Один из собеседников издания допустил, что в рамках сделки может быть предусмотрен опцион, в рамках которого Mercedes-Benz AG сможет вернуться к владению заводом в течение определенного времени.