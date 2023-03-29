РБК: Американская компания Cargill прекратит экспорт российского зерна

В начале марта директор департамента растениеводства Минсельхоза России Роман Некрасов сообщил, что в текущем сельскохозяйственном сезоне Россия экспортировала 40 млн т зерна. В январе «Интерфакс» со ссылкой на предварительную оценку Росстата писал, что сбор зерновых по итогам 2022 г. в России составил 153,8 млн т в чистом весе, что на 26,69% больше результатов 2021 г. (121,4 млн т). В 2020 г. российские аграрии собрали 133,5 млн т зерна.