РБК: Американская компания Cargill прекратит экспорт российского зерна
В следующем сельскохозяйственном сезоне российское подразделение американского крупнейшего поставщика зерна Cargill прекратит экспорт продукции из России. Об этом сообщил РБК со ссылкой на документ, в котором компания уведомила о своем решении замглавы Минсельхоза Оксану Лут. Подлинность этого уведомления подтвердили в ведомстве.
Уточняется, что сельскохозяйственный сезон начнется 1 июля 2023 г. и продлится до 30 июня 2024 г. С этого момента компания перестанет осуществлять экспорт зерна из России. В документе подчеркивается, что все обязательства, которые были взяты на текущий сезон, будут выполнены в полном объеме к концу июня.
Вместе с тем российская «дочка» Cargill сообщила, что запустила процесс пересмотра активов, связанных с экспортом зерна, которые входят в ее портфель. При этом в компании подчеркнули, что изменения не коснутся «каких-либо других видов деятельности и активов Cargill в России», они «не планируются и не рассматриваются».
Cargill начала работу на российском рынке в 1991 г. Помимо экспорта зерна, российское подразделение также занимается поставками пищевых продуктов в ресторанные и торговые сети, работает с промышленными потребителями энергии, соли, крахмалопродуктов и продукции из стали, а также оказывает финансовые услуги клиентам из этих отраслей. Уточняется, что компания решила не полностью уйти с российского рынка, а закрыть только одно из четырех бизнес-направлений, подчеркнул предправления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.
По информации РБК, в этом сезоне Cargill вывезет около 2,2 млн т, или около 4% всех объемов экспорта российского зерна. По объемам отгрузок Cargill занимает шестое место среди экспортеров. По мнению источников издания, Cargill решила прекратить экспорт зерна из России в связи с усилившимся регулированием и давлением на этот рынок со стороны государства.
В начале марта директор департамента растениеводства Минсельхоза России Роман Некрасов сообщил, что в текущем сельскохозяйственном сезоне Россия экспортировала 40 млн т зерна. В январе «Интерфакс» со ссылкой на предварительную оценку Росстата писал, что сбор зерновых по итогам 2022 г. в России составил 153,8 млн т в чистом весе, что на 26,69% больше результатов 2021 г. (121,4 млн т). В 2020 г. российские аграрии собрали 133,5 млн т зерна.