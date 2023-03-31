РБК: американская 3M нашла покупателя на бизнес в России

3M была основана в 1902 г. Она производит респираторы, скотчи, беруши, медицинское оборудование и др. В России представительство компании появилось в 1992 г. В 2008 г. было завершено строительство завода 3M в Волоколамске, где сейчас производятся строительные респираторы. В 2015 г. начало работу предприятие в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане, где в основном производятся продукты для нефтегазовой отрасли. Помимо этого, на российских заводах производятся антикоррозийные покрытия, материалы для авторемонта и решения для систем пожаротушения.