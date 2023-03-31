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Бизнес

РБК: американская 3M нашла покупателя на бизнес в России

Ведомости

Американская химическая группа 3M ведет переговоры о продаже бизнеса в России производителю лакокрасочных покрытий научно-производственному холдингу ВМП. Об этом РБК сообщил со ссылкой на источник.

По словам президента холдинга Михаила Вахрушева, переговоры, действительно, ведутся, однако подробности возможной сделки он представлять отказался.

По информации издания, подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций (ее возглавляет министр финансов Антон Силуанов) уже выдала разрешение 3M и ВМП на совершение сделки.

3M объявила об уходе из России после начала спецоперации на Украине. Это решение было принято в мае 2022 г., уже в сентябре руководство компании запланировало продать активы в России. Согласно отчету за 2022 г., по состоянию на конец 2021 г. стоимость российского бизнеса с учетом обязательств компании составляла около $50 млн, или около 3,9 млрд руб. с учетом текущего курса ЦБ.

По оценке гендиректора компании «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, общая стоимость российских активов компании составляет $50 млн. При этом, по информации РБК, 3M планирует продать только производственные мощности, речи о передаче технологий производства не идет. В этом случае стоимость активов может составить около $20–25 млн, добавил Бурмистров.

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3M была основана в 1902 г. Она производит респираторы, скотчи, беруши, медицинское оборудование и др. В России представительство компании появилось в 1992 г. В 2008 г. было завершено строительство завода 3M в Волоколамске, где сейчас производятся строительные респираторы. В 2015 г. начало работу предприятие в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане, где в основном производятся продукты для нефтегазовой отрасли. Помимо этого, на российских заводах производятся антикоррозийные покрытия, материалы для авторемонта и решения для систем пожаротушения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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