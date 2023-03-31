«Известия»: склады в России переполнены электроникой из-за снижения спроса
В России оказались переполнены склады с электроникой из-за снижения спроса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с менеджерами нескольких розничных сетей, и сотрудника одного из дистрибуторов.
«На складах очень много продукции — у кого-то больше, у кого-то меньше, но спрос падает, а гаджеты надо распродавать», — рассказал один из собеседников. Оба источника отметили переполненность электроникой складов импортеров.
По словам собеседников, продажи смартфонов, планшетов и других гаджетов в России сократились во второй половине марта примерно на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. На тот же процент продажи снизились относительно января 2023 г. Другой собеседник добавил, что падение спроса заметно с декабря 2022 г.
Продажи умных часов, наушников и прочих аксессуаров также сократились во второй половине марта в зависимости от категории на 10–40%, отметил источник. Он ожидает, что спрос на гаджеты вновь вырастет к концу лета — в период подготовки детей к школе.
Сотрудник одного из дистрибуторов уточнил, что спрос остается высоким на технику Apple и Samsung. По его словам, гаджеты этих брендов раскупают довольно быстро. Куда меньше покупатели заинтересованы в покупке электроники китайских производителей и неизвестных брендов.
В дистрибуторе diHouse подтвердили, что низкий спрос на электронику наблюдается с декабря 2022 г. Там ожидают оживления на рынке после апреля-мая. В компании также заявили, что сравнивать ситуацию на рынке в марте 2023 г. и 2022 г. некорректно, поскольку в прошлом году наблюдался повышенный интерес к гаджетам.
При этом в «Мегафоне» утверждают, что во второй половине марта спрос на гаджеты, напротив, вырос на 30% по сравнению с январем 2023 г. и более чем на треть относительно того же периода в 2022 г. В Ozon также заявили о существенном увеличении продаж. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что такая ситуация актуальна для «примерно половины участников рынка». Рост спроса на гаджеты у операторов и маркетплейсов он объяснил распродажами.
В середине февраля «Коммерсантъ» также писал о профиците ноутбуков на складах в России. По данным издания, в начале 2023 г. на российском рынке скопилось порядка 1 млн нереализованных гаджетов. В частности, речь шла о ноутбуках тайваньских MSI, американских HP, а также китайских Xiaomi, Haier и российских F+, Prestigio. Профицит подтвердили и в diHouse.