«Известия»: склады в России переполнены электроникой из-за снижения спроса

При этом в «Мегафоне» утверждают, что во второй половине марта спрос на гаджеты, напротив, вырос на 30% по сравнению с январем 2023 г. и более чем на треть относительно того же периода в 2022 г. В Ozon также заявили о существенном увеличении продаж. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что такая ситуация актуальна для «примерно половины участников рынка». Рост спроса на гаджеты у операторов и маркетплейсов он объяснил распродажами.