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Бизнес

«Новатэк» подал заявку на участие в отборе покупателя доли в проекте «Сахалин-2»

Ведомости

Газодобывающая компания «Новатэк» подала заявку на участие в отборе на покупку доли в проекте «Сахалин-2», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании.

«Новатэк» подал заявку, в соответствии с указом президента России, на участие в отборе покупателя доли в ООО «Сахалинская энергия» (компания-оператор проекта. – «Ведомости»), – цитирует издание собеседника.

В начале марта «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что «Новатэк» готов выкупить долю Shell (27,5%) в проекте «Сахалин-2». По данным газеты, компания попросила также ускорить процесс оценки ущерба, который понес «Сахалин-2» от деятельности Shell.

21 февраля вице-премьер Александр Новак сообщал, что заявки на покупку доли Shell отсутствуют. В декабре 2022 г. правительство оценило долю британской нефтегазовой компании в 94,8 млрд руб.

В конце июня 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в ТЭКе в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». В соответствии с ним все права и обязанности прежнего оператора проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy Investment Company Ltd. перешли специально созданному ООО «Сахалинская энергия». Новый оператор сообщил о начале работы 19 августа.

Контрольный пакет российской компании получил «Газпром». Ранее в СРП-проекте «Газпрому» принадлежало 50% плюс 1 акция, Shell — 27,5% минус 1 акция, японским Mitsui и Mitsubishi — 12,5 и 10% соответственно. 1 сентября Shell отказалась от участия в новом операторе, японские компании заявили о своем желании сохранить доли в проекте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных