РБК: в Люксембурге заморозили акции первого «единорога» корпорации «Роснано»
Иск был подан экс-владельцами нефтяной компании ЮКОС, ликвидированной в 2007 г. По словам источников, такие меры были наложены судом еще в конце 2022 г., при этом судебные разбирательства продолжаются. «Роснано» обращалось в правоохранительные органы еще до решения суда – для предотвращения вероятного вывода мощностей OCSiAl из РФ в целях их передачи в другие юрисдикции. Но один из собеседников отметил, что «таких инициатив в итоге не было».
OCSiAl была основана в 2010 г. в Новосибирске. Сейчас она является крупнейшим в мире производителей графеновых нанотрубок – по данным самой OCSiAl, она производит 80 т нанотрубок в год, что является 97% от всех мировых мощностей.
В 2014 г. «Роснано» вложило в проект $40 млн, а в марте 2019 г. стартап стал «единорогом» – тогда компания была оценена в $1 млрд. В 2021 г., после привлечения $100 млн инвестиций, компанию оценили уже в $2 млрд.
Судебные разбирательства по делу ЮКОСа продолжаются с 2005 г., когда дочерние компании группы «Менатеп» Yukos Universal и Hulley Enterprises, владевшие 51% акций ЮКОСа, подали в Международный арбитражный суд Гааги иск к России о взыскании ущерба от экспроприации активов ЮКОСа в размере $28,3 млрд. Общая сумма претензий к России с учетом иска еще одного владельца, Veteran Petroleum, составила $33,1 млрд.
В 2014 г. арбитраж признал действия России нарушением Энергетической хартии и обязал выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд, после чего в ряде стран были предприняты попытки ареста счетов и активов России в счет возмещения долга.
В 2020 г. бенефициар Group Menatep Limited (GML, владела контрольным пакетом ЮКОСа) Леонид Невзлин рассказал, что Россия должна выплатить бывшим акционерам ЮКОСа «уже больше $50 млрд». Тогда он заявил, что сумма штрафов выросла на $5 млрд и заверил, что истцы будут «использовать все доступные юрисдикции для признания этого решения, чтобы арестовать и взыскать средства и имущество» России за границей.
В июле 2021 г. суд обязал Россию выплатить компенсацию в размере $5 млрд бывшей структуре ЮКОСа – компании Yukos Capital Sarl. Тогда в постановлении суда говорилось, что «Россия незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании, и не дала совершиться правосудию в этом деле в российских судах».