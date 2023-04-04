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РБК: в Люксембурге заморозили акции первого «единорога» корпорации «Роснано»

Ведомости

Люксембургский суд наложил арест на акции компании OCSiAl – первого «единорога» (компания-стартап с капитализацией свыше $1 млрд за короткий период) корпорации «Роснано». Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.

Иск был подан экс-владельцами нефтяной компании ЮКОС, ликвидированной в 2007 г. По словам источников, такие меры были наложены судом еще в конце 2022 г., при этом судебные разбирательства продолжаются. «Роснано» обращалось в правоохранительные органы еще до решения суда – для предотвращения вероятного вывода мощностей OCSiAl из РФ в целях их передачи в другие юрисдикции. Но один из собеседников отметил, что «таких инициатив в итоге не было».

OCSiAl была основана в 2010 г. в Новосибирске. Сейчас она является крупнейшим в мире производителей графеновых нанотрубок – по данным самой OCSiAl, она производит 80 т нанотрубок в год, что является 97% от всех мировых мощностей.

В 2014 г. «Роснано» вложило в проект $40 млн, а в марте 2019 г. стартап стал «единорогом» – тогда компания была оценена в $1 млрд. В 2021 г., после привлечения $100 млн инвестиций, компанию оценили уже в $2 млрд.

Судебные разбирательства по делу ЮКОСа продолжаются с 2005 г., когда дочерние компании группы «Менатеп» Yukos Universal и Hulley Enterprises, владевшие 51% акций ЮКОСа, подали в Международный арбитражный суд Гааги иск к России о взыскании ущерба от экспроприации активов ЮКОСа в размере $28,3 млрд. Общая сумма претензий к России с учетом иска еще одного владельца, Veteran Petroleum, составила $33,1 млрд.

В 2014 г. арбитраж признал действия России нарушением Энергетической хартии и обязал выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд, после чего в ряде стран были предприняты попытки ареста счетов и активов России в счет возмещения долга. 

В 2020 г. бенефициар Group Menatep Limited (GML, владела контрольным пакетом ЮКОСа) Леонид Невзлин рассказал, что Россия должна выплатить бывшим акционерам ЮКОСа «уже больше $50 млрд». Тогда он заявил, что сумма штрафов выросла на $5 млрд и заверил, что истцы будут «использовать все доступные юрисдикции для признания этого решения, чтобы арестовать и взыскать средства и имущество» России за границей.

В июле 2021 г. суд обязал Россию выплатить компенсацию в размере $5 млрд бывшей структуре ЮКОСа – компании Yukos Capital Sarl. Тогда в постановлении суда говорилось, что «Россия незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании, и не дала совершиться правосудию в этом деле в российских судах».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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