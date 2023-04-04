РБК: в Люксембурге заморозили акции первого «единорога» корпорации «Роснано»

Иск был подан экс-владельцами нефтяной компании ЮКОС, ликвидированной в 2007 г. По словам источников, такие меры были наложены судом еще в конце 2022 г., при этом судебные разбирательства продолжаются. «Роснано» обращалось в правоохранительные органы еще до решения суда – для предотвращения вероятного вывода мощностей OCSiAl из РФ в целях их передачи в другие юрисдикции. Но один из собеседников отметил, что «таких инициатив в итоге не было».