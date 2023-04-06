«Коммерсантъ»: активы My.Games в России объединят в новый холдинг

«Мультипликатор групп» же является дочерней компанией Astrum. Она была создана в 2021 г., и 100% организации принадлежит Кириллу Примакову. Он не знаком собеседникам «Коммерсанта», они считают, что Примаков является «номинальным владельцем», в то время как за ним стоит «крупный инвестор, не желающий афишировать связь с российским рынком».