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«Коммерсантъ»: активы My.Games в России объединят в новый холдинг

Ведомости

Новый владелец активов разработчика компьютерных игр My.Games – «Мультипликатор групп» – начал реструктуризацию, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В будущем на основе российской компании может появиться работающий совместно с VK Play игровой холдинг, – АО «Мультипликатор групп» уже приобрело трех новых разработчиков игр, пишет газета. Согласно данным «СПАРК», 27 марта компания приобрела компании «Имбакод», «Смартфонио» и «Н-Джинн» — все они работают на рынке разработок видеоигр меньше года и были зарегистрированы только в январе 2023 г.

В сентябре 2022 г. управляющий партнер Leta Capital Александр Чачава выкупил у VK My.Games за $642 млн. После этого игровая компания выделила свой российский бизнес в самостоятельную компанию Astrum Entertainment. Тогда в My.Games рассказали «Ведомостям», что Astrum создадут совместное предприятие (СП) с игровой компанией Innova, при этом «Innova станет контролирующим и управляющим лицом созданного СП».

«Мультипликатор групп» же является дочерней компанией Astrum. Она была создана в 2021 г., и 100% организации принадлежит Кириллу Примакову. Он не знаком собеседникам «Коммерсанта», они считают, что Примаков является «номинальным владельцем», в то время как за ним стоит «крупный инвестор, не желающий афишировать связь с российским рынком».

Также газета рассказала, что, вероятно, Astrum со своей «дочкой» «Мультипликатор групп» будут работать совместно с VK Play. В самом VK Play отметили, что сотрудничают со всеми «ключевыми издателями и разработчиками в регионе».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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