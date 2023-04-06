«Коммерсантъ»: активы My.Games в России объединят в новый холдинг
Новый владелец активов разработчика компьютерных игр My.Games – «Мультипликатор групп» – начал реструктуризацию, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
В будущем на основе российской компании может появиться работающий совместно с VK Play игровой холдинг, – АО «Мультипликатор групп» уже приобрело трех новых разработчиков игр, пишет газета. Согласно данным «СПАРК», 27 марта компания приобрела компании «Имбакод», «Смартфонио» и «Н-Джинн» — все они работают на рынке разработок видеоигр меньше года и были зарегистрированы только в январе 2023 г.
В сентябре 2022 г. управляющий партнер Leta Capital Александр Чачава выкупил у VK My.Games за $642 млн. После этого игровая компания выделила свой российский бизнес в самостоятельную компанию Astrum Entertainment. Тогда в My.Games рассказали «Ведомостям», что Astrum создадут совместное предприятие (СП) с игровой компанией Innova, при этом «Innova станет контролирующим и управляющим лицом созданного СП».
«Мультипликатор групп» же является дочерней компанией Astrum. Она была создана в 2021 г., и 100% организации принадлежит Кириллу Примакову. Он не знаком собеседникам «Коммерсанта», они считают, что Примаков является «номинальным владельцем», в то время как за ним стоит «крупный инвестор, не желающий афишировать связь с российским рынком».
Также газета рассказала, что, вероятно, Astrum со своей «дочкой» «Мультипликатор групп» будут работать совместно с VK Play. В самом VK Play отметили, что сотрудничают со всеми «ключевыми издателями и разработчиками в регионе».