ФАС признала незаконными требования Jägermeister снять с продажи калужские ликеры

В «Кристалле» сообщили, что ФАС потребовало от Jägermeister отозвать эти письма, однако немецкий производитель не только не сделал этого, но и направил новые обращения. В связи с этим завод планирует вынести вопрос об этических аспектах действий компании на обсуждение Торгово-промышленной палаты и обратиться в правительство РФ с просьбой исключить биттер Jägermeister из списка параллельного импорта. Также российский завод готовит иск в Арбитражный суд.