ФАС признала незаконными требования Jägermeister снять с продажи калужские ликеры
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала, что немецкий производитель ликера Jägermeister нарушил закон о конкуренции из-за требования снять с продажи травяные ликеры Alter Heiler и Konig Heiler калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» (КЛВЗ). Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Отмечается, что ведомство также потребовало от немецкого производителя устранить нарушения.
В декабре 2022 г. КЛВЗ подал в ФАС жалобу на Jägermeister. Российский производитель сообщил, что немецкая компания пытается запретить выпуск отечественного аналога ликера. Уточняется, что Jägermeister назвал продукцию контрафактом и направил оптовикам и торговым сетям письма с требованием прекратить продажу алкогольного напитка КЛВЗ.
В «Кристалле» сообщили, что ФАС потребовало от Jägermeister отозвать эти письма, однако немецкий производитель не только не сделал этого, но и направил новые обращения. В связи с этим завод планирует вынести вопрос об этических аспектах действий компании на обсуждение Торгово-промышленной палаты и обратиться в правительство РФ с просьбой исключить биттер Jägermeister из списка параллельного импорта. Также российский завод готовит иск в Арбитражный суд.
В начале ноября 2022 г. Jägermeister приостановил поставки в Россию. При этом еще в сентябре Минпромторг включил ликер в список разрешенных товаров для параллельного импорта в Россию.
Спустя несколько дней после заявления Jägermeister калужский завод начал поставлять в розничные сети отечественные биттеры Alter Heiler и Konig Heiler. В КЛВЗ уточнили, что разработку собственной рецептуры завод начал еще в 2019 г. В пресс-службе также отметили, что ликер российского производства может сместить лидера сегмента — продукцию Jägermeister.