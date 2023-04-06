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ФАС признала незаконными требования Jägermeister снять с продажи калужские ликеры

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала, что немецкий производитель ликера Jägermeister нарушил закон о конкуренции из-за требования снять с продажи травяные ликеры Alter Heiler и Konig Heiler калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» (КЛВЗ). Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу предприятия. 

Отмечается, что ведомство также потребовало от немецкого производителя устранить нарушения.

В декабре 2022 г. КЛВЗ подал в ФАС жалобу на Jägermeister. Российский производитель сообщил, что немецкая компания пытается запретить выпуск отечественного аналога ликера. Уточняется, что Jägermeister назвал продукцию контрафактом и направил оптовикам и торговым сетям письма с требованием прекратить продажу алкогольного напитка КЛВЗ.

В «Кристалле» сообщили, что ФАС потребовало от Jägermeister отозвать эти письма, однако немецкий производитель не только не сделал этого, но и направил новые обращения. В связи с этим завод планирует вынести вопрос об этических аспектах действий компании на обсуждение Торгово-промышленной палаты и обратиться в правительство РФ с просьбой исключить биттер Jägermeister из списка параллельного импорта. Также российский завод готовит иск в Арбитражный суд. 

В начале ноября 2022 г. Jägermeister приостановил поставки в Россию. При этом еще в сентябре Минпромторг включил ликер в список разрешенных товаров для параллельного импорта в Россию. 

Спустя несколько дней после заявления Jägermeister калужский завод начал поставлять в розничные сети отечественные биттеры Alter Heiler и Konig Heiler. В КЛВЗ уточнили, что разработку собственной рецептуры завод начал еще в 2019 г. В пресс-службе также отметили, что ликер российского производства может сместить лидера сегмента — продукцию Jägermeister.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных